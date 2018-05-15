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İsrail'e bir kınamada MTSO'dan...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklama ile Filistin’de 59 sivili katleden ve 2 bin 770 sivili yaralayan İsrail'e tepki gösterildi.

İsrail'e bir kınamada MTSO'dan...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklama ile Filistin’de 59 sivili katleden ve 2 bin 770 sivili yaralayan İsrail'e tepki gösterildi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:36
İsrail'e bir kınamada MTSO'dan...

 ABD’nin Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinli göstericilere İsrail güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 59 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 700’ü aşkın sivil yaralandı. 
İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama bir tepki de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Yapılan açıklamada İsrail sert bir dille kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “1948’den bu güne İsrail terör devleti her fırsatta Filistin’de Müslüman kanı akıtmaya devam ediyor. Özellikle mübarek gecelerde ve günlerde vahşi ve tahrikkar eylemlerini sergilemekten zevk alıyor. Yine bir Ramazan-ı Şerif Arefesinde Gazze’de yaptığı saldırılarda 59 masum sivili katleden ve 2770 sivili yaralayan orantısız güç kullanmayı sadistçe sergileyen İsrail’i nefretle kınıyoruz. Yine İsrail’in bu zalimane tutumu sergilemesi için her türlü maddi ve manevi desteği veren ABD’yi de kınıyoruz. Dünyanın dört bir yanında İslam beldelerindeki ‘demokrasi, insan hakları savunuculuğu maskesiyle’ katliam ve mezalimini de kınıyoruz. İsrail ve ABD’nin bu vahşi cinayetlerine teşne olan, ses çıkarmayan, görmezden gelen, kör ve sağır rolü yapan bütün ülkeleri de kınıyoruz. Yine bu zalimlerle birlikte hareket eden ve bu zalim grubuyla ismi anılan ve kendilerini Arap ve Müslüman olarak adlandıran zavallı hale düşmüş devletçikleri de nefretle kınıyoruz. Hak gelecek batıl zail olacak, inanıyoruz."

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MTSOİsrailFilistinKınama
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