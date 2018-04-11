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İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD tarafından bombalanma korkusuyla bu sabah Şam'daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığını iddia etti.

İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD tarafından bombalanma korkusuyla bu sabah Şam'daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığını iddia etti.

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:47
İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA

İsrail basını, İsrail askeri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ABD'nin kimyasal saldırılara cevap vereceği açıklaması üzerine bu sabah Başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığı iddia edildi.

Esad rejimi, geçtiğimiz Cumartesi günü başkent Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya’nın vetosuyla karşılaşmıştı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, “BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek “ ifadelerini kullanmıştı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
İsrail BasınıBeşar Esadİsrail
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