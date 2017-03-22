22 Mart 2017 Çarşamba

İsrafın önüne geçmek için Bakanlık kurulmalı

Türkiye ve Malatya’da yapılan israfın bir türlü önüne geçemediklerini dile getiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, acilen İsrafla Mücadele Bakanlığının kurulmasını istedi.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:10
İsrafın önüne geçmek için Bakanlık kurulmalı

  Ülkemizin ve ilimizin en büyük problemlerinden birisi de bilinçsizce yapılan israflar. Hemen hemen her alanda yapılan israflara tepki gösteren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

İsrafa karşı daima savaştığını belirten Düzova, ancak bununla ilgili herhangi bir başarı elde edemediğini dile getirdi.

BU ÇOK BÜYÜK ZARAR
  İsrafa karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Düzova, “Ben bir vatandaş olarak tüketicileri bayağı bilinçlendirdim, çok mücadele verdim, çok çalıştım ama ben hala başarılı olamadık israfla ilgili. Bir sıkıntı var. Malatya’mıza Tüketici Mahkemesi de kuruldu ve şu anda hizmet veriyorlar. Bir de israfla ilgili bir önlem alınmasını istiyoruz. Bunu da bir bakanlık olarak olmalı. Yani biz İsrafla Mücadele Bakanlığının kurulmasını istiyoruz. Ekmekte, suda, enerjide, arabada, cep telefonunda, bilgisayarda israf. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu çok büyük zarar. Hem ülkemiz açısından hem de bizler açısından. Bizler bunun önüne geçemedik. Ancak bir bakanlık kurularak bunun önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.

HER ŞEY ÇÖPE ATILIYOR
  İsrafın önünün tek bir şekilde alınabileceğini kaydeden Düzova, şunları kaydetti:

“Ailelerde, işyerlerinde, kamuda aşırı bir israf var. Ne kadar kağıt çöpe atılıyor. Bilgisayar alıyorlar birkaç yıl kullanmadan çöpe atıyorlar. Herkesin cebinde son model 2-3 bin liralık cep telefonu var. Bunların hepsi israf. Özellikle ekmek ve suda çok fazla israf var. Her çöp kovasının yanından geçtiğinizde poşetlerde asılı ekmek görürsünüz. Mesela su… Malatya’da su sıkıntısı var, insanlar araçlarını kapılarının önüne çekmişler araçlarını yıkıyorlar. Bu araçlar araç yıkayan yerlerde yıkanabilir. Su boşuna akıyor. Mesela giyim. Bütün evlere gidin dolapları açtığınız bir kişinin birçok elbisesi, ayakkabısı olduğunu göreceksiniz. Ayakkabının, elbisenin birisi eskimeden diğerini alıyoruz. Böyle olmaz. Yazık, günah. Aşırı israf evi de, işyerini de, ülkeyi de batırır. İsraftır bu da. İsrafla Mücadele Bakanlığı kurulmalı acilen.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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