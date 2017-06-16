16 Haziran 2017 Cuma

İSRAFIN DİĞER ADRESİ: KUYUÖNÜ

Geçtiğimiz günlerde Kanalboyu’na dökülen ve daha kullanılmadan kaldırılan asfalt konusu kamuoyundan ciddi tepkiler almıştı. Aynı durum Kuyuönü’nde de yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, 3 ay önce Kuyuönü’nde mezarlık arkasında bulunan yola asfalt döktü, sonrasında ise içme suyu şebekesinin değiştirilmesi için asfalt daha eskimeden yeniden kaldırıldı.

16 Haziran 2017 Cuma 11:18
İSRAFIN DİĞER ADRESİ: KUYUÖNÜ

  Kuyuönü mevkiinde Kanal Boyu Caddesi’nde ikamet eden Muzaffer Şahin isimli vatandaş cadde yenileme çalışmalarının mahalleliyi artık mağdur ettiğini ifade ederek, “3 ay önce sıcak asfalt dökülen cadde üzerinde bu kez içme suyu şebekesi ve yağmur drenaj hattı boruları değiştirilmeye başlandı. Asfalt yapılmadan önce Büyükşehir Belediyesi neden altyapı çalışması yapmaz çok merak ediyorum” dedi.

“TUTTURMUŞLAR YAĞMUR DRENAJ HATTI”
  Geçtiğimiz yaz zaten yollarının asfaltsız olduğunu, 3 ay önce asfaltlandığını vurgulayan Muzaffer Şahin, asfalt dökülmeden önce neden bu çalışmaların yapılmadığını merak ettiklerini vurgulayarak, “Zaten geçen sene yıl boyunca ne bir asfalt vardı ne bir yol vardı. Toz toprak içinde insanlar evlerinden dışarı çıkmaya çekinirdi. 3 ay önce cadde asfaltlandı tam rahat nefes alacağız derken bu kez tekrar taze asfalt kırılıp bu kez su boruları ve drenaj hattı döşediler. Bunun yanında birde kaldırım çalışmaları başladı. Daha 3 ay önce Fahri Kayahan Caddesi’nden Kuyuönü Kanal Boyu Caddesi’ne kadar sıfır asfalt döküldü. Derenin kenarından içme suyu şebeke hattı geçiyordu. Var olan içme suyu şebekesinin bir bölümünü değiştirmek için tekrar bir kazı yapıldı yeni borular eski şebeke borularına ilave edildi. Borular değiştikten sonra çakıl ve kum ile kapatıldı ve hala kazılan yerler asfaltsız araçlar üzerinden geçtikçe toz toprak havaya karışıyor. Belediyenin çağrı merkezini aradım, Yeşilyurt Belediyesi sınırında yer alıyorsunuz dediler. Yeşilyurt Belediyesi arıyorum Battalgazi Belediyesi sınırları içinde kalıyorsunuz dediler. Yani artık zorda kalıp kendilerine oturduğum mahalleyi sen bana mı öğretiyorsun diye cevap verdim. Ardından bu 3 belediyeden telefonuma ‘belediyemize iletmiş olduğunuz şikayetiniz çözülmüştür’ diye mesaj geldi. Ne gelen oldu ne giden oldu. Yazık günahtır daha 3 ay önce döktüğünüz asfaltı niye parçalarsınız. Tutturmuşlar yağmur drenaj hattı diye, bu yollar yapılmadan ne yapılacaksa yapılır sonra üzerini kapat. Asfalt yolun hem sağ hem sol tarafını karşılıklı şekilde kazıp zarar vermek nerede görülmüştür. Bu hizmetler milletin vergisiyle, parasıyla yapılıyor ama hep israf ediliyor” diye konuştu.




ÖMER ALİ DELİBAŞ
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