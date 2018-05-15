İsraf Bilinci!

Ülkede bu yılki teması “israf” olan Ramazan ayına saatler kaldı. Ramazan ayı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, bu yıl 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına başlanacağını söyledi.

FARKINDALIK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Camilerin Ramazan ayına hazır olduğunu dile getiren Müftü Çimen, “Bugün akşam da ilk teravih namazını kılacağız. Ramazan ayı bizim hayatımızda önemli olan bir mevsimdir. Ramazan geldiğinde bütün hayatımızda, toplumumuzun dünyasında değişiklikleri bizler yaşarız. Malatya’mızda Ramazan ayı ile ilgili camilerimiz elhamdülillah Ramazan’a hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı her Ramazan’da bir konuyu tema olarak seçiyor. Bu seneki Ramazan teması da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilen ‘israf’ olarak belirlenmiştir. Başkanlığımızın amacı bireysel veya toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktır. Belirlenen bu konu çerçevesinde Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor” diye konuştu.

‘KİBİRSİZ VE İSRAF ETMEDEN YİYİNİZ’ BUYURUYOR

İsraf konusunun değerlendirilmesinin önem arz ettiğini kaydeden Müftü Çimen, “İsraf, herhangi bir konuda aşırıya gitmek, insanların imkanları ve sahip oldukları değerleri gerekli görülen yerler dışında, gereğinden fazla harcamaktır. Bu konunun seçilmesindeki hiç şüphesiz hedef, can, mal, çevre, ömür, zaman gibi maddi ve manevi değerlerin kontrolsüz olarak, israfın önlenmesine yöneltme ve farkındalık oluşturmak. İslam’da israfla ilgili hadis ve ayetleri biliyorsunuz. Bununla birlikte sofralarımız, iftarlarımız, sahurlarımız cephesinden de israf konusunu değerlendirmek çok büyük önem arz etmektedir. Bu vesile ile sıfır atıklı sofralar. Sahip olduğumuz nimetleri ihtiyacımız ölçüsünde kullanmak. Fakir, yoksul ve kimsesiz kişilerle paylaşmak üzerine toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Allah Kuran-ı Kerim’de israfla ilgili, ‘Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez.’ demiştir. Peygamber Efendimiz’in (SAV) Hadis-i Şerifi’nde ‘Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz’ buyuruyor. Yine ‘Yiyiniz, içiniz ve sadaka veriniz’ buyruluyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTE

Ramazan ayının dua ayı olduğunu belirten Müftü Çimen, “Bu anlamda Ramazan ayı ile ilgili şunu söyleyebilirim: İslam coğrafyası gözümüzün önünde ve bütün Ümmet-i Muhammed’in sıkıntıları var. Bu ay aynı zamanda dua mevsimidir. Kendimizle birlikte başkasını düşünme bilincinin kazanıldığı bir mevsimdir. ‘Ötekini düşünme’ Bu pencereden baktığımızda Müslümanlar olarak bütün Ümmet-i Muhammed için dua etmemiz büyük önem arz etmektedir. Paylaşmanın yanında bir de tüm İslam coğrafyasının, huzuru, barışı, birliği ve bütünlüğü için dua edelim. İslam coğrafyasında sıkıntıların olduğunu görmekle birlikte bunların içerisinde ‘huzur adası’ olan birliği, bütünlüğü, gücü, kuvveti bütün İslam dünyasına kaynaklık eden ve besleyen bir ülkemiz, Türkiye’miz var. Bu toprakların evlatları olarak, bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan, milletimizin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, huzuru için dua edelim” şeklinde konuştu.

ORUÇ FARZ BİR İBADET

Kimlerin oruç tutamayacağını da söyleyen Müftü Çimen, “Oruç farz bir ibadet. Orucun en önemli hususu sağlıklı olmaktır. Oruç tutması doktorlar tarafından dini bilen, orucu bilen Müslüman bir doktor hastamıza ‘Oruç tutmanız sizin için uygun değildir’ diyorsa o hastalarımız oruç tutmayabilir. İyileştikleri zaman kaza ederler. Yolcularımız oruç tutmayabilirler. Onlarda daha sonra yine kaza ederler. Emzikli kadınlar, hamile kadınlar oruç tutmayabilirler. Onlar da daha sonra kaza ederler. Bir de artık yaşlanmış, güçten-kuvvetten düşmüş insanlar vardır. Bunlar da oruç tuttukları zaman vücutlarına, sağlıklarına zarar veriyorsa bunlarda oruçlarını tutamayabilirler” dedi.

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