02 Ocak 2018 Salı

İSMİ ‘SEFA’ OLDU

Malatya’da 2018 yılının ilk bebeği doğdu. Bebeğin ismi ise ‘Sefa’ oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:07
İSMİ ‘SEFA’ OLDU

  Malatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında İrfan ve Hülya Yiğit çiftinin dördüncü çocukları dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe ailesi tarafından Sefa adı verildi.

DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
  Dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden anne Hülya Yiğit, “Çok mutluyuz. Çok şükür sağlıklı olarak dünyaya geldi bebeğimiz. Yeni yılın ilk bebeği oldu” dedi. Yiğit, yeni yılda sağlık huzur ve barış istediklerini belirterek “Her yerde barış olsun, her tarafta çocuklar sefalet çekmesin, sağlıklı büyüsün istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

SAVAŞLAR SON BULSUN
  Baba İrfan Yiğit ise yeniden baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, “Allah herkese nasip petsin önemli olan bizim için sağlıklı olması. Vatanına milletine hayırlı bir evlat olur inşallah” dedi. 14 yıllık evli olduklarını belirten Yiğit, “Tüm dünyada huzur mutluluk ve sağlık olsun. Yeni yılda savaşların son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak ise normal doğum ile yeni yılın ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, “Yeni bebeğimize ve ailesine sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah2018 Yılının Ilk Bebeği

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017