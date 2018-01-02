Malatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında İrfan ve Hülya Yiğit çiftinin dördüncü çocukları dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe ailesi tarafından Sefa adı verildi.

DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden anne Hülya Yiğit, “Çok mutluyuz. Çok şükür sağlıklı olarak dünyaya geldi bebeğimiz. Yeni yılın ilk bebeği oldu” dedi. Yiğit, yeni yılda sağlık huzur ve barış istediklerini belirterek “Her yerde barış olsun, her tarafta çocuklar sefalet çekmesin, sağlıklı büyüsün istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

SAVAŞLAR SON BULSUN

Baba İrfan Yiğit ise yeniden baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, “Allah herkese nasip petsin önemli olan bizim için sağlıklı olması. Vatanına milletine hayırlı bir evlat olur inşallah” dedi. 14 yıllık evli olduklarını belirten Yiğit, “Tüm dünyada huzur mutluluk ve sağlık olsun. Yeni yılda savaşların son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak ise normal doğum ile yeni yılın ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, “Yeni bebeğimize ve ailesine sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz” dedi.



İHA