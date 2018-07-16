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İSLİMLİ KAYISI YAĞMURA YAKALANDI

Malatya’da önceki gün etkili olan şiddetli yağış, islimlenmiş ve kurutulmaya bırakılmış yerdeki kayısıya zarar verdi. Kentin yüksek kesimlerinde zararın olduğu öğrenilirken, yağışa hazırlıklı olan çiftçiler ürününü kurtardı. Gün kurusu kayısının, bu yağıştan çok zarar aldığı da edinilen bilgiler arasında.

İSLİMLİ KAYISI YAĞMURA YAKALANDI

Malatya’da önceki gün etkili olan şiddetli yağış, islimlenmiş ve kurutulmaya bırakılmış yerdeki kayısıya zarar verdi. Kentin yüksek kesimlerinde zararın olduğu öğrenilirken, yağışa hazırlıklı olan çiftçiler ürününü kurtardı. Gün kurusu kayısının, bu yağıştan çok zarar aldığı da edinilen bilgiler arasında.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41
İSLİMLİ KAYISI YAĞMURA YAKALANDI

Önce don, sonra dolu, sonra aşırı yağış nedeniyle zarar gören kayısı, önceki gün de şiddetli yağıştan etkilendi. Birçok üretici yağışlara hazırlıklı olduğu için ürününü kurtardı ancak bazı üreticiler islimlenmiş ve serilmiş olan kayısısını zarardan koruyamadı.

Yağmurun kayısılarını ıslattığını belirten yüksek kesimlerdeki üretici, suya kapılan kayısıları tekrar islimlediklerini belirtti. Öte yandan islimlenmiş kayısıdan çok, gün kurusu kayısının bu yağıştan çok zarar gördüğü bildirildi.

“SERGENLER KALKTI”

Konuya ilişkin bilgiler veren Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Yağan yağmur kükürtlü kayısıdan ziyade organik olan kayısıya biraz zarar vermiş olabilir. Yağmur biraz uzun yağdı. Temmuz yağmurları biraz kısa olur. Şu ana kadar çok fazla bir şikâyet almadık. Büyük ihtimalle köylülerimiz hazırlıklıydı. Serin olan yerlerde de benim duyduğuma göre yağmur yağmamış. Yağan yağmur islimli olan kayısının kükürdünü biraz siler ancak kayısıyı çürütecek kadar zarar vermez. Yağmuru gören kükürtlü kayısıyı tekrar islime atmaya gerek yok. O kadar ağır hasar olduğunu sanmıyorum. Köylülerimiz yağmuru gördükleri zaman kayısılarının üzerine kapatmışlardır. Çok hafif yağmur değmiş olsa bile de çok zarar vermez. Zaten rakımı bin 100’e kadar olan bölgelerdeki sergenlerde kayısı kalmadı. Millet sergenlerini kaldırdılar. Patiklerinin de üzerini kapatacak kadar tedbirleri var” sözlerini kaydetti.

SU BİRKİNTİLERİ OLUŞTU

Diğer taraftan Malatya’da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur yine büyük su birikintileri oluşturdu. İş yerlerinin tentelerinin altında bekleyen vatandaşlar uzun süre ıslanmamak için beklerken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın da etkisiyle yağmura aldırış etmedi.

TÜRKAN YILDIZ

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Islimli KayısıYağmurçiftçiMalatyaZarar
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