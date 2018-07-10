İSLAMİ TURİZM MALATYA’DA KONUŞULDU

İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Projesi: Destinasyon ve Sektör Geliştirme toplantısı Malatya’nın ev sahipliğinde dün başladı. Bir otelde gerçekleştirilen ve proje kapsamında 14 İİT ülkesinden toplam 48 katılımcının 4 gün boyunca Malatya’da panel, eğitim ve saha çalışmasına katılacağı toplantıya, Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Politikası ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Mohd Daud Mohd Arif, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dairesi Başkanı Onur Gözet, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Eğitim ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Serenli, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisinden Direktör Selçuk Koç katıldı.

Malezya Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı Malezya İslam Turizm Merkezi bünyesindeki eğitmenler tarafından yürütülecek olan toplantı Kura’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Malatya’nın tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından toplantının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya’nın kadim bir medeniyete sahip olduğunu söyledi.

BU İNANILMAZ BİR BİRİKİM

Turan, “Sait hocalar gibi kritik, analitik değerlendirmeler yapan, eleştirel bakışı sağlayan insanlar da yetirmiş. Burada tarihten süre gelen müthiş bir ortam var. Arif’lerin yurdu diyoruz. İbn-i Arabi Hazretlerinden tutun da Saadettin Konevi Hazretleri, Karabaş-ı Veli Hazretleri gibi birçok insan burada yaşamışlar ve bu medeniyete müthiş bir temel oluşturarak bu süreci devam ettirmişlerdir. Niyaz-i Mısri Hazretleri var ve ‘Şehrin güzel yüzü insanlara yansır’ diyor. Burada inşallah 3-4 gün boyunca gezeceksiniz. Arapgir’de Osmanlı’yı bulacaksınız. Darende de Somuncu Baba’yı göreceksiniz. Akçadağ’da Şeyh Ali Kara Türbesi’ni göreceksiniz. Bu inanılmaz bir birikim. Bu birikin hep beraber müşterek ürünümüz” şeklinde konuştu.

7.9 PAZAR SAHİBİ OLACAK

Turizmin küresel ekonominin çok önemli bir parçası haline geldiğini dile getiren SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Serenli ise, “Turizm büyümede çok önemli olmaya devam edecek. Kültür ve ekonomi üzerinde turizmin çok önemli etkenleri var. Yıllık ortalama yüzde 4.4 artış oluyor seyahat açısında. İslami turizm alt bir Pazar olarak ortaya çıktı turizm sektöründe. Artan talep sonucunda 2005 senesinde İslami turizm pazarı yüzde 4.9 artış gösterdi. 2020 arasında İslami turizm ürün ve pazarında yüzde 7.9 pazar sahibi olacak” diye konuştu

PEK ÇOK PROGRAMA FON SAĞLANDI

Programlar için fonlar ayrıldığını belirten İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisinden Direktör Selçuk Koç da, “Artık artan sayıdaki Müslüman turistler helal konusunda daha bilinç sahibi oldular. Kendilerinin ihtiyaçları ve gereksinimleri var inançlarından dolayı. Artan harcama imkanı keşif için, macera için sayı arttır. 2006’da 121 milyon Müslüman turist vardı, bu rakamın 156 milyona ulaşması bekleniyor. Artan talep aynı zamanda arz tarafından da önemli gelişmeler getiriyor. Hala helal turizm ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor ki pazarın ihtiyaçları daha iyi karşılansın. İSEDAK üye ülkeleri fon sağlıyor çok taraflı iş birliği projeleri için. Fonlar çerçevesinde 44 ayrı fon verildi. İslami sermaye piyasalarından İslami turizmin yaygınlaştırılması adına pek çok programa fon sağlandı. Projenin temel hedefi İslami turizmin İslam ülkelerinde geliştirmek” diye konuştu.

AKTİVİTE ÖNEMLİ

“Malatya kenti tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ile çok önemli bir kentimiz” diyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Dairesi Başkanı Onur Gözet de, “Malatya kentimiz tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle çok önemli bir kentimiz. Ve gerçekleştirilmekte olan proje ile farklı dost ülkeler ve coğrafyalardan gelen değerli katılımcılara Malatya’yı tanıtarak kültürel ve turizm zenginliklerimizin uluslar arası alanda görünürlüğünün artırılması amacıyla çalışan yerel otoriterlerle SESRIC ve COMCEC’e teşekkürlerimizi sunuyorum. 2030’lu yıllara gelindiğinde yaklaşık 1 trilyon dolar hacme sahip olması beklenen İslami turizm pazarından, turizm iş sahası yaratma ve refah artırma potansiyeli göz önünde bulundurularak ülkelerimiz adına hak ettiğimiz payı almamız son derece önemli. Dünyaya baktığımızda Kanada, Meksika, Singapur gibi Müslüman nüfusu yoğun olmayan ülkelerin de bu konsepte yönelik çalışmalarının olması dünya genelinde bu aktiviteye verilen önemin anlaşılması açısından önemli bir örnek. Türkiye İslami ya da Müslüman dostu turizm standartlarını oluşturmuş bir ülke değildir. Ancak toplumumuz ve geleneklerimiz gereği İslami usullere hayatın her alanına önem verildiği herkesçe bilinmektedir. Türkiye bu nedenle dünyadaki Müslüman turizm hareketinin odağında bir ülkedir. Ve uluslararası araştırmalarda bu noktadaki gelirde ve turist sayısında ilk sıralarda yer almaktadır” diye konuştu.

BU GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Malatya’yı sıcak bulduğunu ifade eden Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Politikası ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Mohd Daud Mohd Arif da, “Malatya sakin bir şehir, biraz dolaştım. İnsanlarını çok sıcak buldum. Gece yürüdüm çok temiz ve güvenli bir şehir. Şehrin yetkililerini teşekkür ediyorum. Hepimiz için çok önemli bir hususu var. Bu alandaki kapasitelerimizi geliştirmek adına bu eğitim programı çok önemli. 2018’de Müslüman turistlerin yaklaşık 10 milyar dolar harcadığını ve 2014’ten bu yana toplamda harcanan para 149 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda 238 miyar dolara ulaşılması bekleniyor. Müslüman nüfus arttıkça bu rakamlar büyüyecek. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Seyahat çok karlı bir sektör, bu göz ardı edilemez. Müslüman olmayan ülker de bu konuda çok büyük adımlar atıyor. Bizim tecrübemize baktığımızda bizden destek alınıyor. Malezya bu konuda çok şanslı. Turizm konusunda Müslüman dostu. otelcilik konusunda araştırmalar yaptık. Camilerin turist ziyaretine hazır hale getirilmesi konusunda Malezya’da ciddi araştırmalar yapıldı. Bu sadece gelirimizi arttıracak bir şey değil, bu Müslümanların seyahat bilincinin geliştirilmesine de katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit de, İslami turizm, küresel turizm sektöründe payını hızla artıran ve bu alanda yatırım yapan ülkelere yüksek sayıda yabancı turist çekilmesine vesile olan ve çok ciddi ekonomik katkı getiren bir turizm alanı olduğunu söyledi.

ÖZELLEŞTİRMEYE BAŞLADIĞINI GÖRMEKTEYİZ

“Artan sayıda ülkenin ve turizm sektöründe yer alan birçok paydaşın hızla ürün ve hizmet standartlarını İslami prensiplere ve değerlere göre düzenlediğine şahit olmaktayız” diyen Özyiğit, “Özellikle nüfusu Müslüman olmayan ülkelerin örneğin Singapur, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin İslami Turizm alanında son derece rekabetçi olmaya başladıklarını ve yatırım ve hizmet sektörünü Müslüman ziyaretçilerin değerlerine göre özelleştirmeye başladığını görmekteyiz. Bu noktada bize düşen sorumluluk, İslami Turizm alanında kendi değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkarak İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak kendi aramızdaki turizm potansiyelini üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Ekonomik katkıların yanı sıra İslami Turizm alanı, sahip olduğumuz değerler ve kültürel zenginliklerimizi de ön plana çıkarmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ulusal düzeyin yanı sıra, bu manada bölgesel il ve düzeyinde atılacak adımların da son derece önem arz etmekte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çerçevede söz konusu söz konusu programın Malatya’mızda uygulanmasının da aynı derecede önemli ve isabetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MEDENİYET TOHUMLARI FİLİZLENMEYE BAŞLAMIŞTIR

Malatya’nın sadece kayısı kenti olmadığını belirten Özyiğit, şunları kaydetti:

“Bu topraklarda yapılan arkeolojik çalışmaların gösterdiğine göre takriben 12 bin yıl önce bereketli Malatya Ovası’nda tarıma başlanmış, bürokratik yapıda ilk devlet kurulmuş ve medeniyet tohumları filizlenmeye başlamıştır. Kadim medeniyetlerin köklü tarihi mirası, uhdesine barındırdığı envai çeşit tabii güzellikleri ve zengin folklorik yapısıyla Malatya’yı ‘Medeniyetin Doğduğu Şehir’ olarak nitelemek bu anlamda hiç de yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, Malatya’nın sadece kayısı kenti olmadığını, aynı zamanda çok yönlü bir turizm ve kültür kenti olduğunu, üzerinde yaşayan bütün medeniyetlerin inanç ve düşüncelerini harmanlayan çok zengin bir kent olduğunu ifade edecek çalışmalar yapılması, bu kadim kente karşı bir vefa borcu olarak ortaya çıkmaktadır. Tabii takdir edersiniz ki tüm bunların gerçekleşebilmesi için sağlıklı istişarelerin yapılması, yeni fikir ve bakış açılarının değerlendirilmesi daha iyi neticeler elde edilmesini sağlayacaktır. İşte bu nedenle, şu anki birlikteliğimiz bilgi ve birikimimize olumlu katkılar sunacak, müstakbel çalışmaların çok daha güzel sonuçlara ulaşması fırsatını ortaya çıkaracaktır.”