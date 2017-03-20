Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Basın İlan Genel Müdürü Yakup Karaca ve 150 gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirdi.

REZALET DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Hollanda ve Avrupa’nın Orta Çağ karanlığına geri gidiş adımları attığını kaydeden Kaynak, “Basın özgürlüğü ayaklar altında, basın özgürlüğü Türkiye de uygulanmıyor diye biz sorgulanırken Almanya'da, Hollanda'da Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan rezalet bütün dünyanın gözü önündedir. Bakın basın özgürlüğü aslında, haber alma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Medeniyetin beşiği olan Avrupa, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi üzerinde yükselen Avrupa, dün insanların dini sembol sayılacak kıyafetlerle çalışmasının engellenebileceğini hükmetti. Dünya diplomatik pasaport sahibi bir hanımefendinin bir kadının kendi ülke toprağı sayılan konsolosluğuna girmesini atlarla, itlerle ve gorillerle engellenmesine şahitlik etti. Bugün gazetelerimizde var. Adeta dünyanın en vahşi, en azılı teröristi yakalanmış gibi. Teşekkür ediyoruz basın mensuplarımıza. Dünyaya ırkçılığı, faşizmi, nazizmi her türlü kötülüğü, sosyalizmi, komünizmi ne kadar kötülük varsa, ne kadar insanlığın felaketine yol açan şey varsa bunları hediye eden Avrupa şimdi de İslam düşmanlığında başı çekmektedir. Terörle mücadele yasanızı gevşetin diyen Avrupa kendisi bizzat demokrasi için, demokratik değerleri ayakaltına, demokrasi için oralarda olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarına milletvekillerine ve bakanlarına terör estirmektedir” dedi.

İHA