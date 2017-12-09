Avşar, yaptığı açıklamada, “ABD yönetimi Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma niyeti bu kadim şehri İsrail’in başkenti olarak tanıması bize göre Müslüman alemine yapılan en büyük haksızlıktır. Kudüs İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, meşru sancağıdır. Gaspı ve rehini imkansız manevi tacıdır. Kudüs bizim haklı davamızdır. Bir buçuk milyar Müslüman Alemi sekiz milyonluk bir Yahudi’ye boyun eğemez. Bütün İslam Alemlerinin hepsi tek yekun olarak İsrail’e en korkunç şekilde karşı çıkması ve bunu teyin etmesi lazımdır. Biz Türkiye olarak İslam Aleminin tek bekçisi ve kapıcısı olarak biz buna karşı geldiğimizi ve biz bunu da lanetlediğimizi bildiriyoruz” diye konuştu.

İHA