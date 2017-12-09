09 Aralık 2017 Cumartesi

İslam alemine büyük haksızlık!

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Amerika’nın almış olduğu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması kararına tepki göstererek, kararın Müslüman alemine yapılan en büyük haksızlık olduğunu söyledi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:43
İslam alemine büyük haksızlık!

Avşar, yaptığı açıklamada, “ABD yönetimi Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma niyeti bu kadim şehri İsrail’in başkenti olarak tanıması bize göre Müslüman alemine yapılan en büyük haksızlıktır. Kudüs İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, meşru sancağıdır. Gaspı ve rehini imkansız manevi tacıdır. Kudüs bizim haklı davamızdır. Bir buçuk milyar Müslüman Alemi sekiz milyonluk bir Yahudi’ye boyun eğemez. Bütün İslam Alemlerinin hepsi tek yekun olarak İsrail’e en korkunç şekilde karşı çıkması ve bunu teyin etmesi lazımdır. Biz Türkiye olarak İslam Aleminin tek bekçisi ve kapıcısı olarak biz buna karşı geldiğimizi ve biz bunu da lanetlediğimizi bildiriyoruz” diye konuştu.

İHA

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