Malatya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından, ilin işgücü piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirildi. İl Müdürü Vahap Toman, İl Müdürlüğünde 2017 yılında 33 bin 17 kayıtlı iş arayanın bulunduğu, aynı yıl içerisinde 13 bin 666 tane açık iş alındığını ve söz konusu açık işlerden 6 bin 669’unun karşılanarak belirtilen sayı kadar istihdam edildiğini vurguladı. Ayrıca 2017 yılında 2 bin 150 kişinin Toplum Yararına Programlar vasıtasıyla istihdam edildiğini, 404 engellinin de işe yerleştirildiğini belirtti.

3 BİN 569 İŞ ARAYAN FAYDALANDI

Aktif işgücü programları kapsamında toplam 948 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiğini belirten Toman, bu programlardan toplam 3 bin 569 iş arayanın faydalandığını ifade etti. Vahap Toman, ayrıca özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara yönelik 61 kurs açıldığını ve söz konusu kurslarda çoğunluğu kadın olmak üzere bin 43 iş arayanın mesleki eğitim aldığını, bunun dışında da 30 adet istihdam garantisiz mesleki eğitim kursu düzenlediğini ve bu kurslardan da 460 kişinin faydalandığını ifade etti.

İŞ BEĞENİLMİYOR!

İl Müdürü Vahap Toman 13 bin 666 tane açık iş alınmasına rağmen yıl içerisinde sadece 6 bin 669’unun karşılanabildiğini, 6 bin 997 açık işin ise kişilerin talep edilen işlerde çalışmak istememesi ve bu sebepten başvuru yapılmaması nedeniyle karşılanmadığını belirtip, son birkaç aydır işgücü piyasasını gezdiğinde işverenlerden ciddi anlamda işçi talebi almasına karşılık işçi bulmakta zorlandıklarını aktardı. Toman, geçen hafta 60 kişilik bir talep için 3 bin iş arayana SMS gönderildiğini, 3 bin kişiden sadece 90 kişinin seçmelere katıldığını ve bu kişilerden sadece 14’ünün işi kabul ettiğini vurguladı.

İŞSİZİN AYAĞINA GİDİLECEK

İl Müdürü Toman buna rağmen birçok mahallede iş arama kanallarını bilmeyen veya çeşitli sebeplerden dolayı İŞKUR’a gitme şansı olmayan vatandaşlar için muhtarlar ile kolektif bir çalışma yapmak amacıyla bir araya gelindiği söyleyip, muhtarların mahallelerinde iş isteyen vatandaşları tespit edip İŞKUR’a haber vermeleri halinde İŞKUR olarak o mahalleye gideceklerini, kişilerin kayıtlarını alıp halihazırda olan iş taleplerine yönlendireceklerini, bu vesile ile de kamu hizmetinin vatandaşın ayağına götürmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını, ayrıca 20-25 kişilik grup olması halinde Kurumda talebi olan iş yerlerince servis çıkartılarak vatandaşları doğrudan mahallesinden alıp iş yerine götürmeleri hususunda iş verenlerin taahhütte bulunduklarını da açıkladı.

MESLEK DANIŞMANINIZA GİDİN!

Vahap Toman, iş arayanların Kuruma kayıt yaptırdıktan sonra aylarca Kuruma uğramadıklarını, İŞKUR’dan aranılmasını beklediklerini, oysa ki her bir iş arayanın Kurumda İş ve Meslek Danışmanı olduğunu, ayda en az iki defa Kuruma gelerek mevcut iş ilanları hakkında danışmanı ile görüşme yapmalarını tavsiye ederek, imkan dahilinde ise internet üzerinde günlük İŞKUR’un sayfasına girerek de iş ilanlarını takip etmelerini önerdi.

Muhtarlar da konu hakkında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtip, iş ilanlarının daha fazla kitleye ulaştırabilmek adına söz konusu ilan ve broşürlerin muhtarlıklara bırakılmasının yararlı olacağını vurgulayıp çalışmalarından dolayı Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman’a ve İŞKUR personeline teşekkürlerini ilettiler.

HABER MERKEZİ