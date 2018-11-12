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İskenderoğlu başvurusunu yaptı

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bu kapsamda Akçadağ'da Levent İskenderoğlu başvuru dosyalarını İlçe Başkanı Arif Tutal'a teslim etti.

İskenderoğlu başvurusunu yaptı

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bu kapsamda Akçadağ'da Levent İskenderoğlu başvuru dosyalarını İlçe Başkanı Arif Tutal'a teslim etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04
İskenderoğlu başvurusunu yaptı

AK Parti Akçadağ ilçe Teşkilat binasında düzenlenen programda ilk olarak dosya sunan Levent İskenderoğlu, "Medeniyetimizin nadide nüvesi, doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim ata ocağım Akçadağ’a Hadim olmak için, hemşerilerime yoldaş olmak için geldim. Akçadağ’ı hak ettiği yere getirmek ve gelecek kuşaklarımıza sağlam temelli bir miras bırakmak için, büyük ve önemli projelerimizle 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte yürümek ve Akçadağ’ı geleceğe birlikte taşımak için geldim. Birlemek birleştirmek için, 77 mahallemizin tamamının eşit hizmet alabilmesi için, her şeyi bilen değil herkesi bilen bir, her daim tüm Akçadağlılar ile istişare ederek işlerine yön veren yoldaşınız olmak için, ecdadımızın güzel kelamında buyurduğu gibi ‘Yaratılanı sev Yaradan’dan ötürü’ düsturuyla bu coğrafyadaki her canlıya hizmet etmeye geldim" ifadelerine yer verdi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
2019 Yerel Seçimleri öncesi AK PartiAday Adaylığı BaşvurularıLevent İskenderoğlu
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