Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha kaliteli hizmet alması ve feribotların iskeleye daha güvenli bir şekilde yanaşmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi Atabey iskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin Feribot İskele alanlarının yanaşma yerleri yeniden düzenleniyor.

ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Belediye tarafından yapılan açıklamada Battalgazi Atabey iskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin Feribot İskele alanı arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların yanaşma yerlerinde çökmelerin olması, su seviyesinde değişimlerin yaşanması nedeniyle feribot yanaşma yerlerinde araç indirme ve bindirmelerinde zorluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada 2016 yılı içerisinde iskele alanlarının yenilenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılarak izinlerin alındığı ve iskele alanları için yeni proje hazırlandığı kaydedildi.

80 METRE YENİ İSKELE İNŞA EDİLECEK

Ayrıca yapılan açıklamada, iskele projesinde mevcut alanının onarımına ek olarak 240 metre yeni iskele inşası ve Karakaya Barajı Gölü üzerindeki tüm gemi ve teknelerin bakım ve onarımı için 200 metrelik raylı sistem üzerine bir çekek alanı inşa edileceği Baskil Şehit Fethi Sekin İskelesinde ise mevcut alanın onarımına ek olarak da 80 metre yeni iskele inşa edileceği belirtildi.

Karakaya Baraj gölünün üzerinde 2'si özel, 2'si Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet feribotun çalıştığı yıllık ortalama 100 binden fazla araç ve 450 binden fazla yolcu taşımacılığı yapıldığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ