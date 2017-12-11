Ziyarette Vali Kaban ve eşi Neriman Kaban’a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve eşi Kadriye Urhal ile İl Müftüsü Ümit Çimen ve eşi Şerife Çimen eşlik ettiler.

İşitme engellilere Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmek için harekete geçen İl Müftülüğü, kursta yaşları 20 ile 45 arasında değişen işitme engelli kadınlara Kur'an-Kursu öğreticisi Sevim Çancı gözetiminde verilen dersler sonucunda işitme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim'e geçerek okumayı öğrendikleri bildirildi.

Kur'an-ı Kerim'deki Arapça harfleri Türkçe işaret diline çevirerek, işitme engellilere öğreten öğreticiler, işitme engellilere hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de dini bilgiler öğrendikleri kursta engelleri nedeniyle pek çok dini bilgiden yoksun olan işitme engelliler, elleriyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kursiyerler bu mutluluğu Vali Kaban’a öğrendikleri Kur’an-ı Kerim ve duaları işaret diliyle okuyarak gösterdiler.

Kurs hocalarının beden diliyle tercümesi sonucu İşitme engelli kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Kaban ve beraberindekiler kursiyerlerin yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları dinleyerek sorunları ve istekleri konusunda gerekli talimatları verdi.

HABER MERKEZİ