Ağbaba, “Bize göre bu ülkenin en önemli ve en büyük görevini üstlenenler öğretmenlerimizdir. Öğretmenliği, toplumda saygın bir meslek olmaktan çıkaran uygulamalara, en kutsal mesleklerden biri olan öğretmenliği toplumun gözünde küçük düşürecek politikalara sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Öğretmenlerin mutlu ve huzurlu bir şekilde görev yapmaları gerekirken, adına sözleşmeli, vekil gibi isimler verip, asli işi yapan öğretmenleri farklı statüler ile haklarından yoksun bir şekilde çalıştırmak kabul edilemez” dedi.

HABER MERKEZİ