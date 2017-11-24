24 Kasım 2017 Cuma

İşin temeli öğretmen…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP olarak eğitim-öğretim işinin temelinin öğretmen olduğunun farkındalığı ile hareket ettiklerini belirtti.

24 Kasım 2017 Cuma 11:14
İşin temeli öğretmen…

  Ağbaba, “Bize göre bu ülkenin en önemli ve en büyük görevini üstlenenler öğretmenlerimizdir. Öğretmenliği, toplumda saygın bir meslek olmaktan çıkaran uygulamalara, en kutsal mesleklerden biri olan öğretmenliği toplumun gözünde küçük düşürecek politikalara sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Öğretmenlerin mutlu ve huzurlu  bir şekilde görev yapmaları gerekirken, adına sözleşmeli, vekil gibi isimler verip, asli işi yapan öğretmenleri farklı statüler ile haklarından yoksun bir şekilde çalıştırmak kabul edilemez” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

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