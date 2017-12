Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte yürüttüğü “Değerler Eğitim” projesi kapsamında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu tarafından “Gelişen Türkiye’de Değerlerin Korunması” konulu konferans gerçekleştirildi. Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen konferansa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptı. Tatlı, bazen bazı şeyleri yapmanın yollarının aranması halinde bir yol bulunup öyle devam edileceğini ifade ederek, özellikle Anadolu coğrafyasında yaşayan bin 400 yıllık bir kadim medeniyetin içinden süzülerek yükselerek gittiğini kaydetti.

YENİ BİR ŞEY ÜRETME AMACI TAŞIYORUZ

Tatlı sözlerine şöyle devam etti:

“Anadolu’nun ıslahlaşma sürecini iliklerine kadar hissetmiş bir toplumda değer aktarımının ya da değer eğitimini proje tanımını yapmak bizim için çok da zor bir durum değildir. Çünkü bizler projeleri tanımlarken veya proje yaparken yeni bir şey üretme amacı taşıyoruz. Hâlbuki bin 400 yıllık kadim medeniyetimizin torunlarının her biri birer değerdir ve her biri bizim insanımızın kendi bünyesinde onun hayatının ve bir hayat felsefi olarak yaşamının her anında göstermesi gereken şeylerdir. Ancak bizler modern çağın yansıması olarak değerlendiren, modern çapın bir cilvesi olarak değerlendiren bunları proje olarak 5 yılımızı aktarmayı planlıyoruz. Bu kapsamda bu gün aslında beyin kursunu kendisine bir sorumluluk olarak görüp, kendisinin bu işe gönüllü veren, bunu bir hizmet olarak gören Türkiye’nin Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı fikir adamı Sayın Halit Bekiroğlu Gelişen Türkiye’de Değerlerin Korunması konulu bir söyleşi yapacaklar. Kendisine hoş geldiniz diyorum.”

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’nun biyografisinin anlatılmasından sonra söz alan ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da, kendisinin şu anda kendi imtihan içerisinde olduğunu belirtti.

BİZ MALATYA’YA BİR ŞEYLER VERİYORUZ

Şehrin kendilerine bir şeyler kattığını kendilerinin ise şehre bir şeyler kattıklarını dile getiren Bekiroğlu, “Ben de Malatya gibi bize olan gençlik döneminde izi olan bir şehirde imtihan halindeyim. Şehirler kendi imtihanlarıyla birlikte yaşarlar. Bizler de şehrin canlıları olarak kendi imtihanımızı o şehir ile beraber yaşıyoruz. Şehir bize bir şeyler taşıyor bizde şehirlerimize bir şeyler katıyoruz. Ve aslında bizim gelenek dediğimiz medeniyet dediğimiz şey kıymetli müdürümüzün değerler dediği şey şehirlerimizle, mekânlarımızla, zamanlarımızla olan ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Biz zamana bir şeyler veriyoruz zaman bize bir şeyler veriyor, biz Malatya’ya bir şeyler veriyoruz Malatya bize bir şeyler veriyor. Ve bu alış verişimizde kendimizi buluyoruz. Aslında bizim değerler dediğimiz şey tam da kendimiz olma çabamızdır. Bütün bu uğraşımız değerler dediğimiz şey değerlerimizle buluşalım, dediğimiz şey değerimizi önemseyelim dediğimiz şey aslında kendimiz olmak dediğimiz şeydir. Aslında tarihte alıp günümüze getirdiğimizde yaşadığımız süreçler iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız süreçler kendimiz olma çabamızı aslında anlatıyor” ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ BULMA MÜCADELEMİZ

Bekiroğlu, “Özellikle son 100-200 yıl yani son iki asır kendimiz arındıramadığımız, kendimizi tam bulamadığımız bir süreç ve kendimiz bulamadığımız için de kopyala yapıştır yöntemiyle kendimizi başka yerlerde aradığımız bir süreç Sezai Karakoç’un çok güzel bir şiiri var mutlaka okumuşsunuzdur. 7 oğuldan bahseder 6 oğul ve batıya gitmeyen ‘burada kalacağım ve beni buraya gömün’ diyen 7. oğuldan bahseder. Aslında şair tam da kendisini arayan kendisini bulmaya çalışan bir aileden bahseder dolaysıyla bir devletten bir topluluktan bir milletten bahseder. Bizim bütün bu 2 asırlık serencamımız kendimizi arama kendimizi bulma mücadelemizdir. Günümüzde yaşadığımız birçok olayı en sıcak olaylar dâhil 15 Temmuz’ u, 28 Şubat’ı, 12 Eylül’leri değerlendirdiğinizde aslında işin özünün kendimizi aramakta olduğunu çok yakından göreceksiniz” şeklinde konuştu.

















MUTLU SARIGÜL