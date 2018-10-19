Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97249
ALTIN
222.484
DOLAR
5.6271
STERLİN
7.3047
EURO
6.4436

"İşi durdurma noktasına gelen gazeteler var"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Yanıkömeroğlu, yerel medyanın ekonomik krizden ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, “Yerelde işi durdurma noktasına gelen gazeteler var. Biz bunları Meclise taşıyacağız” dedi.

"İşi durdurma noktasına gelen gazeteler var"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Yanıkömeroğlu, yerel medyanın ekonomik krizden ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, “Yerelde işi durdurma noktasına gelen gazeteler var. Biz bunları Meclise taşıyacağız” dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:43
"İşi durdurma noktasına gelen gazeteler var"

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, "Yerel medyanın ayakta durabilmesi için gazetelerin ve yayın yapan televizyonların her anlamda çok güç durumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyoruz. Her ne kadar dolar kuru 7'den 77'e toplumun her kesimini etkilediyse de buradaki farklılıklar en çok da yerel medyayı etkiledi. Kağıt, boya gibi masraflar gazetelerin maliyetini çok ciddi anlamda artırdı” diye konuştu.

YEREL GAZETELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Yerel medyayı önemsediklerini ve yerel medyanın yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini vurgulayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bir kararla teşkilatlarımızda yeniden yapılandırmaya geçtik ve bütün il ve ilçe başkanlıklarımızda bir yenileme çalışması yaptık. Bu süreç içinde biz genel başkan yardımcıları olarak, kurucu üyelerimizle milletvekillerimizle birlikte ülkemizin bütün şehirlerini bir bir gezdik. Bugün Malatya’dayız. İfade etmek istiyorum ki çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Ben gezdiğim tüm şehirlerde gazetecilerle birlikte olduğumda, cemiyetleri gezdiğimde, her zaman bana aynı şikayetlerde bulunuldu. Dövizde ki artış direk kağıt fiyatlarına yansıdı. Bildiğim kadarıyla yüzde yüz bir artışla, kağıt sektörü karşı karşıya kaldı. Zaten sıkıntılar vardı, onların üzerine bu eklendiği zaman, maalesef işi durdurma aşamasına gelen yerel gazetelerimiz var. Biz şu anda milletvekillerimiz aracılığı ile soru önergeleriyle kanun değişikliği önergeleriyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yerel gazeteler bizim için çok kıymetli. Medyanın sorunlarını meclise taşıyacağız elimizden geleni yapacağız. Ciddi bir ekonomik kriz geçiriyoruz. Birçok firma iflas aşamasında. Bunların asıl sebebi Amerikalı rahip değil, olmadığı da gözüktü. Kendisi gittikten sonrada dövizde bir değişiklik olmadı, dolar düşmedi. Asıl sebep tarımın bitirilmiş olması, hayvancılığın bitirilmiş olması. Sanayinin ilerletilememesi asıl sebepler bunlar” ifadelerini kullandı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel YanıkömeroğluMALATYA GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULAR CEMİYETİZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Muhtarlar Meclis üyesi olmalı”
“Muhtarlar Meclis üyesi olmalı”
Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalı
Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalı
Malatyalılara mantar uyarısı
Malatyalılara mantar uyarısı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim