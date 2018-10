"İşi durdurma noktasına gelen gazeteler var"

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, "Yerel medyanın ayakta durabilmesi için gazetelerin ve yayın yapan televizyonların her anlamda çok güç durumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyoruz. Her ne kadar dolar kuru 7'den 77'e toplumun her kesimini etkilediyse de buradaki farklılıklar en çok da yerel medyayı etkiledi. Kağıt, boya gibi masraflar gazetelerin maliyetini çok ciddi anlamda artırdı” diye konuştu.

YEREL GAZETELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Yerel medyayı önemsediklerini ve yerel medyanın yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini vurgulayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bir kararla teşkilatlarımızda yeniden yapılandırmaya geçtik ve bütün il ve ilçe başkanlıklarımızda bir yenileme çalışması yaptık. Bu süreç içinde biz genel başkan yardımcıları olarak, kurucu üyelerimizle milletvekillerimizle birlikte ülkemizin bütün şehirlerini bir bir gezdik. Bugün Malatya’dayız. İfade etmek istiyorum ki çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Ben gezdiğim tüm şehirlerde gazetecilerle birlikte olduğumda, cemiyetleri gezdiğimde, her zaman bana aynı şikayetlerde bulunuldu. Dövizde ki artış direk kağıt fiyatlarına yansıdı. Bildiğim kadarıyla yüzde yüz bir artışla, kağıt sektörü karşı karşıya kaldı. Zaten sıkıntılar vardı, onların üzerine bu eklendiği zaman, maalesef işi durdurma aşamasına gelen yerel gazetelerimiz var. Biz şu anda milletvekillerimiz aracılığı ile soru önergeleriyle kanun değişikliği önergeleriyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yerel gazeteler bizim için çok kıymetli. Medyanın sorunlarını meclise taşıyacağız elimizden geleni yapacağız. Ciddi bir ekonomik kriz geçiriyoruz. Birçok firma iflas aşamasında. Bunların asıl sebebi Amerikalı rahip değil, olmadığı da gözüktü. Kendisi gittikten sonrada dövizde bir değişiklik olmadı, dolar düşmedi. Asıl sebep tarımın bitirilmiş olması, hayvancılığın bitirilmiş olması. Sanayinin ilerletilememesi asıl sebepler bunlar” ifadelerini kullandı.