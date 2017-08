Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında 155 bin mevsimlik tarım işçisinin bulunduğunu, aileleriyle birlikte yaklaşık 500 bin kişinin tarım işçisi olarak memleketlerinden ayrılıp Türkiye’nin değişik illerinde çalıştıklarını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan insanların yılda ortalama 3-4 aylığına, Malatya' ya kayısıya, Adana' ya pamuğa, Niğde'ye patatese, Karadeniz'e fındığa gittiklerini belirterek “Çalışma yaşamının kanayan yarası mevsimlik işçilik başlı başına ele alınıp yapısal çözümler bulunması gereken bir alandır” dedi.

“ÖLÜM YOLCULUĞUNA ÇIKIYORLAR”

Malatya Hekimhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Tarım ürünlerinin çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin değişik bölgelerinde neredeyse her gün işçilerin trafik kazalarına kurban gittiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Mevsimlik tarım işçileri, çalışacakları şehirlere giderken veya il içerisinde bahçelere gidip gelirken, tıka basa bindirildikleri kamyonetlerde, minibüslerde, traktör römorklarda ölüm yolculuklarına çıkarılıyor. Her yıl aynı sahnelerle karşılaşmak, haber bültenlerinde emekçilerin trafik kazalarında katledilmelerini görmek kabul edilemez” diye konuştu.

“KAZA YAPAN ARAÇLARIN ASIL SÜRÜCÜSÜ AKP’DİR”

Ağbaba açıklamasında, mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazalarıyla anılır olduğunu, 28 Temmuz tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandığını, 2 Ağustos tarihinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandığını, 8 Ağustos tarihinde Ordu’nun Ulubey ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 8'i ağır, 18 kişinin yaralandığını ve son olarak Hekimhan’da 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Tarım işçilerinin barınmadan, ulaşıma, sağlıktan eğitime ciddi sorunları olmasına karşın AKP bu sorunları görmezden geliyor. Mecliste konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen verdiğimiz araştırma önergeleri her defasında AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Reddedilen her bir önerge karşımıza trafik kazası ve ölüm olarak geliyor. Bugün yitirdiğimiz her bir işçinin sorumluluğu önergelerimizi reddeden AKP milletvekillerinin boynundadır. Isparta’da, Denizli’de, Gümüşhane’de, Afşin’de, Malatya’da devrilen, kaza yapan araçların asıl sürücüsü AKP’dir” sözlerini kaydetti.

Ağbaba, Malatya Hekimhan’daki kazanın son olmasını dilerken, “Bugüne kadarki kazalarda ve Malatya’daki kazada hayatını kaybeden işçimize Allah’tan rahmet yaralı işçilere acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

