03 Mayıs 2017 Çarşamba

İşçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı

Malatya’da işçileri taşıyan bir minibüs ile bir aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 13 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:24
İşçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı
  Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu üzeri Sanayi kavşağında sabah 06.30 sıralarında yaşanan kazada işçileri taşıyan 44 DT 799 plakalı minibüs ile 01 EM 400 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada Vezire Elhuso (23), Hanse Hakim (40), Amana Berces, Ahmet Buda (27), Abidin Güneş (41), Esra Akdemir (24), Abdulselami Çabuk (22) ve ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Aralarında Suriyeli işçilerin de bulunduğu yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya