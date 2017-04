Suriye'de rejim uçaklarının, İdlib kentinde 120'den fazla sivilin hayatını kaybettiği iki kimyasal saldırının ardından dünyadan ve Türkiye’den tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dün de kimyasal saldırıyı MAZLUMDER Malatya Şubesi kınadı. Dernek Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay yaptı. Ay, İdlib katliamını kınadıklarını dile getirerek, acının sıradanlaştığı, katliamların normalleştiği, vicdanların siyasi hesapların arasında kaybolup gittiği günlerden geçtiklerini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ İMTİHAN ÇOK DAHA ÇETİN

100’ün üzerinde insanın rejim güçleri tarafından öldürüldüğünü dile getiren Ay, “Bugün Müslüman olmanın sorumluluğu çok daha büyük, önümüzdeki imtihan ise çok daha çetindir. 2011'den bu yana; acıdan, gözyaşından, kandan, ölümden, kederden, işkenceden, silahtan, nefretten ve fitneden başka bir gündemi olmayan, insanlığın gözleri önünde yok olan Suriye'de, 100’ün üzerinde insan yine Beşşar Esad yönetimindeki gaddar Baas Rejimi tarafından vahşice katledildi. Rakam değil; her biri ayrı bir can, ayrı bir hayat, ayrı bir hikaye, ayrı bir nefes, ayrı bir imtihan olan 100’ün üzerinde insan. Daha nereli olduğundan, savaşın ne olduğundan habersiz çocukların çırpına çırpına can verdiği Suriye, insanlık düşmanı emperyalistlerin satranç tahtası ve silah üreticilerinin deneme sahasına dönmüş durumda. Dünyanın en büyük silah üreticileri ve sömürgeci güçleri olan Rusya, ABD ve AB bir yandan katliamları doğrudan kendileri işlerken, diğer yandan bu gaddarlığı kendi kontrollerindeki bölgesel aktörler eliyle sürdürüyor” diye konuştu.

İKİYÜZLÜ TUTUMLARI LANETLİYORUZ

Yaşanan saldırıyı kınadıklarını belirten Ay, “Suriyeli çocuklar bazen kimyasallarla eriyerek, bazen alevlerde yanarak, bazen enkazlar altında kalarak ölümün her türlüsünü tadarken; silahı veren, savaşı destekleyen, katliamları ajanslarıyla duyuran, kendi düzmece gözlem heyetlerini gönderen, zalimi destekleyen, mazlumu sömüren, fitneyi körükleyen emperyalistler, vahşetin başlıca müsebbipleri kendileri değilmiş gibi ikiyüzlü bir tutumla yaşananları kınıyor, lanetliyoruz. İslam topraklarına müdahale için istedikleri zemini de kuklaları eliyle oluşturuyor. ABD yönetiminden ve Siyonist işgal rejimi başbakanı Netanyahu'dan yapılan 'Suriye'ye müdahale edilmeli' açıklamaları da, bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Şeytan, şeytanlığını; katil katilliğini sürdürürken, canımızdan can koparan katliamlar kadar acı veren bir diğer durum ise Müslümanların aynı delikten defalarca ısırılmaları, zulmü siyasi gerekçelerle tevil edebilmeleri ve İslam düşmanı emperyalistleri müttefik edinebilmeleridir” ifadelerini kullandı.

KATLEDİLEN MÜSLÜMANLARA RAHMET DİLİYORUZ

Söz konusu Müslümanlar olduğu zaman BM’nin evrensel hakkı tanımadığını çok iyi bildiklerini kaydeden Ay, şunları söyledi:

“Zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur’ ilahi emrini unutan kimi Müslümanlar zalim Baas rejimiyle, kimileri Rusya ile kimileri ABD ile kimileri de Siyonist İsrail ile ‘müttefik’ olarak Sünnetullah’ı hiçe saymakta ve yaşanan zulme ortak olmaktadır. Bizler; Baas rejimlerini Suriye'de Hama'dan, Irak'ta Halepçe'den; ABD'yi Afganistan'dan ve Irak'tan; Rusya'yı Çeçenistan'dan ve Kırım'dan; BM'yi, Bosna'dan ve Filistin'den tanıyor, bu yapılara güvenmenin, iş tutmanın ‘zalimlere meyletmek’ olduğunu hatırlatıyoruz. Bilinmelidir ki; hiçbir siyasi denge, hiçbir gerekçe, Mahkeme-i Kübra'da Suriyeli çocuklara sorulacak ‘Hangi suçtan dolayı öldürüldün" sorusunun cevabı olamaz. Kendisini ‘insan hakları’ savunucusu gibi gösteren emperyalistlerin ve bunların güdümündeki BM'nin söz konusu Müslümanlar olduğunda hiçbir evrensel hakkı tanımadığını çok iyi biliyoruz. İslam topraklarını işgal eden ve zulmün her türlüsünü yaşatan ABD, Rusya, AB'yi, yerel kuklalarını ve tüm işbirlikçilerini lanetliyoruz. Bugün İdlib'de ve şimdiye dek yüzlerce, binlerce yerde katledilen Müslümanlara Allah'tan rahmet, ümmete de feraset, basiret ve hakiki vahdet nasip etmesini diliyoruz.”

MUTLU SARIGÜL