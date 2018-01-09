2018 yılı için İşbaşı Eğitim Programı Destek süresinin bazı sektörlerde 3 ay, bazı sektörlerde 6 aya uzatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, önemli bilgiler verdi.

Toman, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından imalat ve bilişim sektörlerinde 3 ay olan İşbaşı Eğitim Programı süresinin 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 6 aya çıkarıldığını söyledi.

75 TL CEP HARÇLIĞI ALMASI SAĞLANACAK

9 aya vatan eğitim sürülerinde eğitim ücretinden de bahseden Toman, “Ayrıca Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin, 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep harçlığı alması sağlanacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE ÜCRET EDİNMELERİNİ SAĞLADIK

İşverenlerin kendi elemanlarını yetiştirmelerine güçlü bir şekilde katkı sağlayacaklarını belirten Toman, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından istihdam şurasında açıklandığı üzere 2018 yılında imalat ve bilişim sektörlerinde 3 ay olan İŞKUR İşbaşı Eğitim desteğini 6 aya çıkararak işverenlerimizin kendi elemanlarını yetiştirmelerine daha güçlü bir şekilde katkı sağlayacağız. 2017 yılı içerisinde 5 bin 397 kişiyi bu programlardan faydalandırarak hem meslek edinmelerini hem de net asgari ücret düzeyinde ücret edinmelerini sağladık. Ülkemizin belirlemiş olduğu 2023 vizyonu çerçevesinde teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bazı mesleklerin önemi de arttığı aşikârdır. Bu perspektifle geleceğin meslekleri olarak düşünülen Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi mesleklere özel destek verilerek İşbaşı Eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin, 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep harçlığı verilerek bu mesleklerin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağız.”







MUTLU SARIGÜL