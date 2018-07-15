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“İş yerlerinize bayrak asın”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yapılacak olan tüm etkinliklere esnaf ve sanatkarlarımızın katılmasını ve iş yerlerine bayrak asmaları çağrısında bulunarak, “Türk milletinin imandan saydığı vatan sevgisini ve hiçbir şeyle değişmeyeceği özgürlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelede ortaya koymuştur, dünya milletlerine de örnek olmuştur” dedi.

“İş yerlerinize bayrak asın”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yapılacak olan tüm etkinliklere esnaf ve sanatkarlarımızın katılmasını ve iş yerlerine bayrak asmaları çağrısında bulunarak, “Türk milletinin imandan saydığı vatan sevgisini ve hiçbir şeyle değişmeyeceği özgürlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelede ortaya koymuştur, dünya milletlerine de örnek olmuştur” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:08
“İş yerlerinize bayrak asın”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yaptığı yazılı açıklama da, “15 Temmuz 2016 günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir çağrısı ile sokağa dökülen halkımızın gücü, milli iradeyi uçakların bombası altında parçalatmamış, tankın paletleri altında ezdirmemiş, kurşunların karşısında yok ettirmemiştir. Milletimiz vatanını işgal ettirmedi, bayrağını indirmedi, ezanını susturmadı. Milletimiz ikinci bir kurtuluş mücadelesi vererek yeniden bir destan yazmış ve bu destanın başkahramanı da başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizdir. Türk Milletinin imandan saydığı vatan sevgisini ve hiçbir şeyle değişmeyeceği özgürlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelede ortaya koymuştur, dünya milletlerine de örnek olmuştur. Türk milletinin içine sinsice yerleşmiş olan FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz günü alçakça ve şerefsizce gerçekleştirmiş olduğu darbe girişiminin engellenmesinde hiç kuşkusuz milletimiz ile birlikte esnaf ve sanatkar camiamız dünyada örneği olmayacak bir demokrasi savunmasında bulunmuştur” sözlerini kaydetti.

HÜKÛMETİMİZİN YANINDAYIZ

Keskin açıklamasında, “Esnaf ve sanatkar camiası olarak devletimizin ve hükûmetimizin terörle mücadelesinde her zaman yanındayız. Yapılan ihanetlerin asla bir nedeni olamaz, ancak ağır bir bedeli mutlaka olmalıdır. Ayrıca, FETÖ terör örgütü kırıntılarına ve bu örgütün yerini almak isteyen FETÖ benzeri yeni hain ve alçak oluşumlara ise asla ve asla müsaade edilmemeli. Milletimizin bu yönde temel bir beklentisi bulunmaktadır” ifadelerini de kaydetti.

Keskin, “ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yapılacak olan tüm etkinliklere esnaf ve sanatkarlarımızın katılmasını ve uğruna canlar verdiğimiz şanlı bayrağımızı işyerlerine, araçlarına asmalarını ise özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz Şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimize rahmet diliyor, şükranla ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Gazilerimiz ile terörle mücadelede gazi olan tüm kahramanlarımıza sağlık ve şifa diliyoruz” şeklinde çağrıda da bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com

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MESOBŞEVKET KESKİNOn Beş TemmuzDemokrasiMilli BirlikHükümet
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