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İş sağlığı ve güvenliğine hiç böyle dikkat çekilmemişti

Fırat EDAŞ, iş kazalarını engellemek için iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık yaratmak adına çalışanların ailelerinden mektup yazması istendi. Yazılan mektuplarla iş sağlığı ve güvenliğine bir kez daha dikkat çekildi.

İş sağlığı ve güvenliğine hiç böyle dikkat çekilmemişti

Fırat EDAŞ, iş kazalarını engellemek için iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık yaratmak adına çalışanların ailelerinden mektup yazması istendi. Yazılan mektuplarla iş sağlığı ve güvenliğine bir kez daha dikkat çekildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:39
İş sağlığı ve güvenliğine hiç böyle dikkat çekilmemişti

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde elektrik dağıtım hizmeti vermekte olan Fırat EDAŞ, çalışanlarının can güvenliği için sıfır iş kazası hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; bir taraftan tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulurken diğer taraftan iş kazalarını meydana gelmeden önce önlemek amacıyla eğitim ve denetimler hız kesmeden devam ediyor.

ÇAPRAZ DENETİMLER…

Her fırsatta iş sağlığı ve güvenliği konularını gündemine alan, eğitimler veren, çapraz denetimler, saha kontrolleri ve düzenli bilgilendirmeler yapan Fırat EDAŞ, ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" boyunca da çalışanlarına duygusal mesaj verdi. Bu kez çalışanların ailelerinden mektup yazmaları istendi.

Sevdikleri için duygularını kağıda döken aileler, Fırat EDAŞ çalışanlarına hiçbir işin can güvenliğinden önemli olmadığı bir kez daha hatırlattı.  Çocuklardan babalarına, annelerden oğullarına ulaştırılan mektuplarla, aslında insanların sevdikleri ile arasındaki bağın “İş sağlığı ve Güvenliği” olduğuna vurgu yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Iş SağlığıFarkındalıkMalatyaMektup
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