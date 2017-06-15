1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında çalışırken zeminin ıslak olması nedeniyle düştüğünü iddia eden Serdar Bulundu isimli vatandaş, 45 günden beri yatalak. İş yerinin kendisine, “Her türlü masrafın karşılanacak, maaşın düzenli olarak ödenecek” şeklinde vaatlerde bulunduğunu ve buna rağmen halen kendisine herhangi bir destek çıkılmadığını ileri sürerek mağdur olduğunu savunan Bulundu, BUSABAH’a konuşarak, yetkililerden yardım istedi.

Çalıştığı iş yerinden şikayetçi olan ve gerekli cezaların verilmesini isteyen Bulundu, olay anını anlatarak, mağduriyetini dile getirdi.

“3 Mayıs günü 17.00-23.00 vardiyasında e saat 21.30 civarlarında zeminin ıslak olması nedeniyle ayağım kayarak düştüm” diyen Bulundu, düşme nedeniyle kalça kemiğinin hem alt hem de üst tarafının kırıldığını söyledi.

“45 GÜNDÜR YATALAK HALDEYİM”

45 gündür yatalak olduğunu ve iş yerinden kendisine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini öne süren Bulundu, şöyle ifadelerde bulundu:

“Bu kaza, o zaman iş kazası olarak gösterilmedi. ‘Sana bakacağız, destek çıkacağız, maaşın düzenli ödenecek’ diye söz verildi. Ben de bu sözden dolayı iş kazası olarak göstermedim. Şu anda oldukça mağdur durumdayım. Ben her 2 haftada bir Araştırma Hastanesi’ne tedaviye gidiyorum. Ambulans gelip götürüyor beni. 45 gündür bu şekilde yatalak durumdayım. Bütün ihtiyaçlarımı eşim karşılıyor. Ben çalıştığım iş yeri hakkında gerekli işlemin yapılmasını istiyorum. Şu anda hem sağlık açısından hem de maddi ve manevi açıdan çok mağdur durumdayım, bir başkasının da benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Maddi ve manevi hakkımı istiyorum. Ben iş yerinde düştüğüm zaman bana ambulans dahi çağrılmadı. Beni normal bir araçla hastaneye götürdüler.”

“AİLEMDEN KİMSE ÇALIŞMIYOR”

Siyasilerden ve ilgililerden kendisine yardımcı olmalarını isteyen Bulundu, “Maaşımı şimdiye kadar almadım. İlaç parası dahi ödenmedi. Şu anda ailemden kimse çalışmıyor. 3 çocuğum var. Benim 15 yaşında bir çocuğum var ve haftalık 100 TL para alıyor. Şimdi ben 15 yaşındaki çocuğumun eline bakıyorum. Eczaneye borçluyum, evim kira, raporluyum ve iş yeri bana çıkış göstermedi. Bu yüzden sigortam devam ediyor. Ben suç duyurusunda bulundum. İfadelerim değişildi ve iş kazası olarak gösterildi. Polis gelip ifademi alacaktı ama hala gelmediler. Ben şikâyetçiyim ve gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Buradan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Malatya milletvekillerine sesleniyorum; bana yardımcı olmalarını bekliyorum. İş yerine gerekli olan bütün cezaların verilmesini talep ediyorum” şeklinde ifadeleri savundu.













MUTLU SARIGÜL