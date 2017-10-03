Bazı meslekler için mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmiş, özellikle Malatya’da bu belgeyi alan işçi sayısının azlığı dikkatlerden kaçmamıştı. Bu anlamda inşaat sektöründe bu belgeyi alanların oranını açıklayan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya’da inşaat sektöründe çalışanların mesleki yeterlilik belgesinin eksik olmadığını söyledi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İş güvenliği açısından herkesin bu belgeyi almasının gerekliliğini ifadeden Başkan Kırteke, “Çalışanların yüzde 80 belgesi var. Tabi eksiğimiz var mı; kesinlikle var. Bunlar için de halen süreç devam ediyor. Bu belgeyi almak için müracaat eden arkadaşlarımız var. Başka yerde bu belgeyi veren birimlerde var. Bu belgeyi almak zorunlu ve devlet bunu öngörüyorsa bu şart. İş güvenliği açısından herkes bu belgeyi almak zorunda” diye konuştu.

BU BİR İHMALKÂRLIK

Bu belgeyi almamanın çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Başkan Kırteke, “Mesleki yeterlilik belgesinin herhangi bir son tarihi yok. İlerleyen tarihte de bir açıklama yapılır. Arkadaşımız İstanbul’da bir programa gitmişti. En riskli olan meslek gruplarından inşaat, aslında bu bir ihmalkârlık. Yani bunun olmaması ve bunu almamak çok ciddi bir şey. Çalışman için Türkiye şartlarında bu belgeyi almalısın. Artık yurt dışında çalışma imkanı var ve dışarıda çalışabilmek için bu belgeye ihtiyaç var. Ölümlü iş kazalarının sektörlere göre dağılımında en düşüğü mobilya, en yükseği de inşaat. Bundan dolayı biz bu riski minimum seviyeye indirebilmek için bu belgeyi alıp, işimize devam edersek hem işimiz hem standartlarımız hem de can güvenliği açısından iyi olur” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL