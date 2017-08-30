Hükümetin başlatmış olduğu ‘Milli Seferberlik Kampanyası’na iş adamlarından tam destek geldi. Malatya’da ‘Milli Seferberlik Kampanyası” çerçevesinde özel sektör ve işverenler tarafından 12 bin 500 istihdam sözü verilmişti. 2017 Temmuz ayı itibari ile 7 bin 21 kişi iş başı yaptı.

VERİLERE GÖRE…

Malatya Çalışma ve İş Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibariyle 5 bin 960 kişinin işe yerleştirildiği ve geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 367 kişinin fazladan istihdam edildiği kaydedildi. Öte yandan 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle 816 ‘İşbaşı Eğitim Programından 2 bin 928 kişi eğitimden geçirildi. Yine İŞ-KUR tarafından özel uygulama gerektiren gruplara yönelik mesleki eğitim kurslarından bin 503 kişi eğitime alındı. Bakanlık ve özel projeler kapsamında 473 kişi ‘Girişimcilik Eğitim Programı’ sertifikası aldı. 2017 yılı temmuz ayı itibari ile 403 engelli istihdam edildi. İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından 26 bin 410 iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmeti verildiği öğrenildi.

Öte yandan Malatya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Vahap Toman,geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İl Müdürlüğünde 2017 yılında 33 bin 17 kayıtlı iş arayanın bulunduğunu, aynı yıl içerisinde 13 bin 666 tane açık iş alındığını ve söz konusu açık işlerden 6 bin 669’unun karşılanarak belirtilen sayı kadar istihdam edildiğini vurguladı. Ayrıca 2017 yılında 2 bin 150 kişinin Toplum Yararına Programlar vasıtasıyla istihdam edildiğini, 404 engellinin de işe yerleştirildiğini belirtti.

3 BİN 569 İŞ ARAYAN FAYDALANDI

Aktif iş gücü programları kapsamında toplam 948 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiğini belirten Toman, bu programlardan toplam 3 bin 569 iş arayanın faydalandığını ifade etti. Vahap Toman, ayrıca özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara yönelik 61 kurs açıldığını ve söz konusu kurslarda çoğunluğu kadın olmak üzere bin 43 iş arayanın mesleki eğitim aldığını, bunun dışında da 30 adet istihdam garantisiz mesleki eğitim kursu düzenlediğini ve bu kurslardan da 460 kişinin faydalandığını ifade etti.

İl Müdürü Vahap Toman 13 bin 666 tane açık iş alınmasına rağmen yıl içerisinde sadece 6 bin 669’unun karşılanabildiğini, 6 bin 997 açık işin ise kişilerin talep edilen işlerde çalışmak istememesi ve bu sebepten başvuru yapılmaması nedeniyle karşılanmadığını belirtip, son birkaç aydır işgücü piyasasını gezdiğinde işverenlerden ciddi anlamda işçi talebi almasına karşılık işçi bulmakta zorlandıklarını aktardı.

“MESLEK DANIŞMANINIZA GİDİN” ÇAĞRISI

Vahap Toman, iş arayanların Kuruma kayıt yaptırdıktan sonra aylarca Kuruma uğramadıklarını, İŞKUR’dan aranılmasını beklediklerini, oysa ki her bir iş arayanın Kurumda İş ve Meslek Danışmanı olduğunu, ayda en az iki defa Kuruma gelerek mevcut iş ilanları hakkında danışmanı ile görüşme yapmalarını tavsiye ederek, imkan dahilinde ise internet üzerinde günlük İŞKUR’un sayfasına girerek de iş ilanlarını takip etmelerini önerdi.

TAHİR ÖZÇELİK