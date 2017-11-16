Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, kapanış töreninde, İran sinemasının büyük ustalarından Rakhshan Banietemad’a Onur Ödülü takdim edecek. Adı Farsça parlak anlamına gelen Rakhshan Banietemad, dünya çapında takdir edilen özgün film dili, kadın meselelerine duyarlılığı ve toplumsal eleştirideki cesaretiyle İran sinemasında genç meslektaşlarına yol gösteren bir ışık işlevi üstleniyor.

İLK KEZ MALATYA'DA!

15 Kasım’da en sevilen filmlerinden Rusari Abi/Mavi Yaşmaklı’nın restore edilmiş versiyonunu ilk kez Malatya izleyicisiyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Banietemad, gösteriminin ardından Yeşil Sineması’nda Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Bu filmle uluslararası alanda üne kavuşan oyuncu, festivalin jüri üyesi Fatemeh Motemed Aria ile birlikte katılacağı söyleşinin moderasyonunu İran sineması uzmanı Doç. Dr. Sabire Soytok üstlenecek.

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