7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı da gezen İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani’ye, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Nevzat Aslan ve Yaşar Karataş eşlik etti. Burada konuşan İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Safarkhani, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı çok beğendiğini belirterek, Malatya’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

MALATYA, DÜNYADAKİ YERİNİ ALMIŞ

Safarkhani, “Hemen Malatya’nın girişinde gözümüze çarpıyor; Malatya güzel, temiz, yeşil. Belli ki bu şehrin belediye başkanları iyi çalışıyor. Yardımcıları ve arkadaşları birlikte iyi ve güzel çalıyorlar. Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gittim, gezdiğim kentler arasında Türkiye’nin en güzel ve temiz şehirlerinden birisi olarak gördüm burayı. Malatya’nın kayısısı ve çeşitli meyvelerinin oldukça meşhur olduğunu biliyorum. Selahattin Gürkan Beyi ziyaret etmek için buraya geldim. Kendisi burada olmadığı için sizlerle görüşme nasip oldu. Ben bu Film Festivalini düzenleyen ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. Bu festival için emeği geçen tüm yöneticileri kutluyorum. Bu yıl 7’ncisi yapılacak Film Festivali için Malatya’ya geldik. İnşallah güzel bir film festivali olur. Malatya nasıl ki kayısı ve diğer meyve yetiştiriciliğinde başarılı ise film ve kültür konusunda da kendini geliştirmiş ve dünyadaki yerini almış. Malatya için şöyle dua ediyoruz: Her zaman gelişen, örnek olan ve devamlı ileriye giden bir şehir olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

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