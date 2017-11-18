Irak ve İran’da yaşanan deprem felaketinin Türk Milletini derinden üzdüğünü belirten Genel Sekreter Ercan Turan, yaraların sarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Malatya halkının yardım elini uzattığını söyledi.
972 gıda kolisinin hazırlandığını ifade eden Turan, “Toplamda 72 bin lira değerinde temel gıda maddeleri hazırlandı. Bu gıda yardımı Kızılay aracılığıyla Irak’ın Erbil şehrine gidiyor” dedi.
Bakan Tüfenkci: "Bu sefer Halk Bankası üzerinden...
Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu...
Pütürge Belediyesi’nden teşekkür yemeği...
Bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
MATHAP’dan MHP İl Başkanı Avşar’a hayırlı...
Iraklı depremzedelere Malatya’dan destek
Başkan Gürkan’a Başarı Ödülü verildi
KURAKLIK PANCARI VURDU!
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!