18 Kasım 2017 Cumartesi

Iraklı depremzedelere Malatya’dan destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Irak’ta yaşanan deprem sonrasında orada yaşayan halka duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi ülkenin Erbil kentine gıda ile dolu bir TIR gönderdi. Kızılay aracılığıyla gönderilen TIR’ın içinde 972 koli gıda maddesi yer aldı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:56
Iraklı depremzedelere Malatya’dan destek

Irak ve İran’da yaşanan deprem felaketinin Türk Milletini derinden üzdüğünü belirten Genel Sekreter Ercan Turan, yaraların sarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Malatya halkının yardım elini uzattığını söyledi.

972 gıda kolisinin hazırlandığını ifade eden Turan, “Toplamda 72 bin lira değerinde temel gıda maddeleri hazırlandı. Bu gıda yardımı Kızılay aracılığıyla Irak’ın Erbil şehrine gidiyor” dedi.

HABER MERKEZİ

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