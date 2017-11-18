Irak ve İran’da yaşanan deprem felaketinin Türk Milletini derinden üzdüğünü belirten Genel Sekreter Ercan Turan, yaraların sarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Malatya halkının yardım elini uzattığını söyledi.

972 gıda kolisinin hazırlandığını ifade eden Turan, “Toplamda 72 bin lira değerinde temel gıda maddeleri hazırlandı. Bu gıda yardımı Kızılay aracılığıyla Irak’ın Erbil şehrine gidiyor” dedi.

HABER MERKEZİ