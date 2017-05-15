Türk Girişimci ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Türkiye’nin hemen her ilinden iş adamının katılımı ile 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısı Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve 80 ilden iş dünyası temsilcisi ile davetliler katıldı.



“MİLLETİN İRADESİNİN ÜZERİNE İPOTEK KONMASINI İSTEMİYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu bölgenin terör sorunu olduğunu söyledi. Terörün bu bölgeyi esir aldığı zamanların olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da kendini büyütmeye gayret gösteriyor. Diyarbakır’a 376 yatırımcı buraya yatırım yapmak için müracaat etti. İnşallah kısa zamanda Kalkınma Bakanlığımız, Kalkınma Bankamız bunları neticelendirir ve bunlar yatırıma dönüştürülür. Eğer iki yıl içerisinde bunlar yatırıma dönüşürse Diyarbakır’ı yaklaşık 38 bin yeni istihdam olanağına kavuşturmuş olacağız. Biz milletin iradesinin üzerine ipotek konmasını istemiyoruz. Eğer Diyarbakır’a birileri yön verecekse buna terör örgütleri değil, burada yaşayan insanlarımız milletimiz yön vermeli” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de, çatışma olmamasını istemenin doğru olduğu fakat teröre de terör demenin gerektiğini kaydetti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ise konuşmasına, son günlerde tepkilerini yurdun her noktasında yurdun her yerinden almakta oldukları Atatürk hakkında yapılan yorumlara ilişkin açıklama ile başladı. Bilecik, “Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak birleştirici, bizi biz yapan bir değerdir, Atamıza yapılan hakaretleri şahsım ve TÜSİAD adına esefle kınadığımı tekrardan belirtmek isterim” sözlerine yer verdi. Daha sonra konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu bir konuşma yaptı.

İHA