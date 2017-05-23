MASKİ başta olmak üzere birçok kurumun altyapı çalışmalarını tamamladığı 1,5 kilometre uzunluğundaki cadde, sıcak asfalt ile kaplanarak ulaşıma açıldı. İpekçi Caddesi’ne bağlanan ara sokakları da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddede kaldırım, cep otopark, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yaptı.

TRAFİK DÜZENLİ OLACAK

Caddede yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İpekçi Caddesi’ne yapılan cep otoparklarla caddedeki düzensiz park yapılmasının önüne geçildiğini söyledi. İpekçi Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çakır, “Caddemiz, Turan Emeksiz Caddesi’ni, Zapçıoğlu Caddesi’ne bağlayan önemli bir arter. Doğu-Batı istikametinde tek yön olan caddemiz, birkaç rötuş dışında her şeyi yapıldı. Araç ve yaya trafiği burada daha düzenli olacak. Yaşam kalitesini artırmak adına birçok noktada prestij cadde projelerimiz devam ediyor. Bu projelerimizden biri olan İpekçi caddemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ