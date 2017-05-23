23 Mayıs 2017 Salı

İpekçi Caddesi dönüşüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi değişimi-dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında, Hasanbey Caddesi’ne paralel İpekçi Caddesi’nde çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

23 Mayıs 2017 Salı 10:56
İpekçi Caddesi dönüşüyor

MASKİ başta olmak üzere birçok kurumun altyapı çalışmalarını tamamladığı 1,5 kilometre uzunluğundaki cadde, sıcak asfalt ile kaplanarak ulaşıma açıldı. İpekçi Caddesi’ne bağlanan ara sokakları da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddede kaldırım, cep otopark, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yaptı.

 TRAFİK DÜZENLİ OLACAK
 Caddede yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İpekçi Caddesi’ne yapılan cep otoparklarla caddedeki düzensiz park yapılmasının önüne geçildiğini söyledi. İpekçi Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çakır, “Caddemiz, Turan Emeksiz Caddesi’ni, Zapçıoğlu Caddesi’ne bağlayan önemli bir arter. Doğu-Batı istikametinde tek yön olan caddemiz, birkaç rötuş dışında her şeyi yapıldı. Araç ve yaya trafiği burada daha düzenli olacak. Yaşam kalitesini artırmak adına birçok noktada prestij cadde projelerimiz devam ediyor. Bu projelerimizden biri olan İpekçi caddemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya