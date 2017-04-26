İnternet üzerinden satışı yapılan ve şimdiye kadar bir türlü önlem alınamayan ilaçlara karşı Türkiye uluslararası önlem alıyor. Türkiye’nin onayladığı kendi alanında ilk uluslararası hukuki belge olma özelliğini taşıyan sözleşmeyle tıbbi ürün sahteciliği ve benzeri suçlarla ilgili yardım, yataklık suç sayılarak, bu tür suçlarla ilgili cürümlerin kurbanlarının haklarının korunması, bu suçlara karşı ulusal ve uluslararası işbirliğinin sağlanmasının amaçlandığı konuyla alakalı BUSABAH’a konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda internetten ilaç satışlarına kısıtlama getirildiğini dile getiren Başkan Özelçi, internette ilaç diye satılanların çoğunun gıda takviyesi ve birçoğunun ise merdiven altında, hijyenin olmadığı şartlarda üretilen sahte ilaçlar olduğunu söyledi.

İNSAN SAĞLIĞININ BİR META GİBİ GÖRÜLÜYOR

İnternetten satılan ilaçların sağlıklı olmayan şartlarda üretildiğine dikkat çeken Başkan Özelçi, “İnternette satılan bu ilaçlar halk sağlığına zarar vermekte. Bu nedenle bizim bir sloganımız var ‘İnternetten satılan ürünlerin yüzde 100’ü sahtedir.’ Hatta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı kamu spotlarıyla internetten satılan ürünlerin yüzde 100’ünün sahte olduğunu beyan etti ve bu doğrultuda internette bulunan ilaç sayfalarını kapattırdı ve para cezasıyla cezalandırdı. Biz bu nedenle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yapmış olduğu bu çalışmaları destekliyoruz. Çünkü internette satılan ürünler hiç hijyen ve sağlıklı olmayan şartlarda üretilen ve insan sağlığına zarar veren ürün ve ilaçlar. Bu işle ilgisi olmayan kişiler tarafından internetten sürekli insanlara ‘her derde deva’ denerek ilaçlar satılmaya başlandı. Bu ürünlerin bu şekilde insanlara sunulması insanlar üzerinden bir ticaret oluşmasına, insan sağlığının bir meta gibi görülmesine sebep oldu. Hatta daha ileriye gidilerek insan sağlığının değersizleştirilmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

İLAÇLAR, ECZACILAR TARAFINDAN HALKA SUNULMALI

Düşüncesini bir örnekle açıklayan Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Bir örnek verecek olursak; tedavi gören bir kanser hastası bu tür ilaçları kullanarak kemoterapisinin yarım kalmasına neden oluyor ve ileride iyileşmemesine sebep oluyor. Bu nedenle internette ilaç satışı, ilacın reklamı doğru bir şey değildir. İlaç profesyonel kişiler tarafından ve 5 yıl bu konuda eğitim gören eczacılar tarafından eczanelerden halka sunulmalısı gerekiyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar hiçbir zaman internetten reklamı yapılmaz. Onaylandığından bahsediliyor ama onay almamış ürünler. Bu tür ürünlerin kim tarafından, nerede, hangi koşullar altında üretildiği belli olmayan, içerisinde etken maddenin olup olmadığı belirsiz olan ürünlerin insan sağlığı açısından çok zararlı olabileceği sık sık görülüyor. En son örneği, zayıflamak için altın çilek denilen üründen kaç insanın hayatını kaybettiği malumunuzdur. Bu nedenle internette ilaç satışlarına bir çeki düzen getirilmesi gerekiyor. Bizim bu konudaki fikrimiz bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılması, ruhsatların alındıktan sonra yine eczanelerde meslektaşlarımız tarafından halka arzının yapılmasıdır.”

HALKIMIZ TERCİH ETMEMELİ

İnternetten ilaç alınmaması noktasında vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Başkan Özelçi, “Bu tür ürünlerin halkımız tarafından tercih edilmemesi, tercih edildiği zaman ileride sağlıkları açısından çok büyük problemler oluşturabileceğini belirtmek istiyorum. Son zamanlarda kalp-damara iyi gelebileceği dile getirilen bir ilacın kalp-damara iyi gelmediği gibi üstelik kalp damarlarını, insan damarlarını tıkadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu gibi ürünler insan sağlığı için çok zararlıdır. Ayrıca bu tür ürünlerde çok miktarda kanserojen maddelerinin de bulunduğu ve insan sağlığı için tehdit oluşturduğu anlaşılmıştır” diye konuştu.







MUTLU SARIGÜL