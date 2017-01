Giderek hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen internet, yaşamımızın birçok şeyine yön vermeye devam ediyor. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişler Malatya başta olmak üzere Türkiye ve dünyada giderek artıyor. Bazı tüketiciler internet üzerinden yaptıkları alışverişlerden memnun kalırken bazı tüketiciler ise mağdur oluyor. İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri uyaran Malatya Tüketici Hakları Derneği Başkanı Zuhal Dişer, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına veya internet satışlarına karşı olmadığını dile getiren Başkan Dişer, ancak alışverişlerin güvenilir sitelerden yapılması taraftarı olduğunu söyledi.

ANORMAL İNDİRİMLERE DİKKAT!

Her internet sitesinden alışveriş yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Dişer, şunları kaydetti:

“Günün koşullarına, gelişen dünya teknolojisine uymamız gerekiyor. Hayatımızın her alanında bilgisayar var, her yerde internet var. Bu hayatımızı bir anlamda kolaylaştırıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapılabilir, karşı değilim ama internette her satış yapanın da doğru satış yapıyor diye de bir kaide yok. Kendini kanıtlamış, güvenilir sitelerden alışveriş yapılabilir. Her siteden de alışveriş yapılmaması gerekiyor. Diyelim ki, tüketici internet üzerinden bir ürün aldı. Ürünü kargoyla evine geliyor ve evine gelen ürün aldığı üründen tamamen farklı. Ve tüketiciler bu yüzden mağdur oluyorlar. 400-500 TL alacağımız ürünü anormal indirimlerle veriyorlarsa oturup düşünmemiz lazım. Üründen yüzde 70 kadar indirim yapabilir ama yüzde 90 kadar indirim yapamaz. Bu üründen hiç mi kar yapmayacaklar? Bu gibi durumlara akılcı bakmak lazım. Ayrıca gelen ürünün faturalı olması, fatura üzerinden iade koşullarının olması gerekiyor.”

ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU

İnternette alışveriş yapılan bazı güvensiz sitelerin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Başkan Dişer, “Ayrıca güvenli olmayan alışveriş siteler kreşi kart numaralarını kopyalayıp sonradan para çekebiliyorlar. Kredi kartıyla değil de hesap kartıyla alışveriş yapmışsanız eğer sizin bütün hesabınızı kendi hesaplarına aktarabiliyorlar. Karşınıza kötü emeli olan insanlar çıkabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tüketicilerimiz güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmasınlar. Kendini kanıtlamış, güvenilir siteleri tenzih ediyorum internetten alışveriş yapmamaya gayret etsinler. Bu çok önemli bir konu. Bilmediğiniz yerden bir şey beğendiniz veya çok ucuz bir ürün diye alışveriş yapmasınlar. Bu geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL