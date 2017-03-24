Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta kırtasiye malzemesi olmak üzere temizlik ve okullar için tadilat malzemelerinin bulunduğu 10 TIR’ı dün bir programla Cerablus ve El Bab’a gönderdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının arkasında yapılan programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda ilk olarak Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı konuştu. Tatlı, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde ÖSO’yla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturdukları El Bab ve Cerablus’taki güvenli bölgede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin süratle başlayıp hayatın normale dönmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Suriyeli çocukların eğitimi konusunda bir yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi.

MALZEMELER ELDEN GEÇİRİLDİ

Bakanlığın bu konuda kendilerine talimat verdiğini belirten Tatlı, “Orada bulunan okulların donatılıp, çocukların okullara alınıp hayatın normale dönmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız bizlere ‘okulları donatın’ talimatını verdi. Malatya’mızda 10 TIR’la 100 derslik bir donatım malzemesi, temizlik malzemesi ve kırtasiye malzemesi ve boyalar yola çıktı. Talimatlarınız doğrultusunda, bütün malzemeler elden geçirildi. Sağlam ve tertemiz bir şekilde oraya ulaştırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise Suriye’deki iç savaş ve çatışmayı hatırlatarak, oradaki yaşamaya çalışan insanların hayat hakkının kalmadığını söyledi. Türkiye’nin Suriyelilere ev sahipliği yaptığını kaydeden Vali Toprak, “Oradaki insanların hayat hakkının kalmadığı, çoluk-çocuğun, yaşlının, gencin ülke dışında her bir yere savrulduğunu da ibretle, esefle izliyoruz. Bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ecdadımızdan aldığımız kadim değerler ve inancımızla, coğrafyadaki birlikteliğimizle, sevgi ve kardeşlik ortamıyla Suriye’de ortaya çıkan bu çatışma ortamını, insanlık dramını sona erdirmek adına ciddi manada oradan gelen vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Malatya’da 20 bin Suriyeli vatandaşın bulunduğunu ifade eden Vali Toprak, “Aynı zamanda Malatya, 20 bin Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyor. 10 bini Malatya Beydağı Konaklama Tesisleri'nde (MABEK) 10 bini de, yine şehrimizin farklı noktalarında olmak üzere 20 bin Suriyeli vatandaşa sevgi, kardeşlik doğrultusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Suriye’deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması, oraya huzurun ve sükûnun gelmesi, buraya sığınanların tekrar oraya gidebilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimize ve bekasına yönelik saldırıların ortadan kaldırılması adına Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz ciddi çalışmalar yaptı. Bu bağlamda Cerablus ve El Bab, her türlü olumsuzluktan, teröristlerden arındırıldı. Ve şu anda Suriye’de yerinden edilmiş insanların, tekrar yerlerine döndürmek üzere altyapısı hazırlanıyor” söylemelerinde bulundu.

VALİ TOPRAK’TAN TEŞEKKÜR

10 TIR’lık eğitim malzemesinin Cerablus ve El Bab’a hareket edeceğini söyleyen Vali Toprak, “Oralardaki vatandaşların sıkıntıya girmesinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte tabi ki bu çatışmalardan, terörden, sıkıntılardan, iç çatışmadan zarar gören en fazla da yine tüm insanlık olmakla birlikte özelinde de çocuklar oluyor. Çocuklarımızı da bir an önce orada, eğitimle, okulla, öğretimle buluşturmak adına şüphesiz ki, yine bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ilgili dinamiklerimizle birlikte katkılarımız devam ediyor. Ben Milli Eğitim Müdürümüze, tüm öğrencilerimize, okullarımıza, müdürlerimize, tüm eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum ki, 8’i buradan 2’si de değişik ilçelerden aynı gün 10 TIR eğitim malzemesini Cerablus’a ve El Bab’a götürmek üzere hareket edecek” ifadelerinde bulundu.

TÜM BİRİMLER KATKI SAĞLADI

Suriye’ye daha önce de yardım yapıldığını anımsatan Vali Toprak, “Bu malzemeler öğrencilerimizin masası, sırası, öğretmen kürsüsü, sandalyesi, kırtasiye malzemesi, okulların tamiratı için gerekli olan malzemeler, yani eğitimi gerçekleştirebilecek o tahrip olan okulları yeniden bir noktaya getirebilecek ve çocukları sınıflarda oturtabilecek bir eğitim materyal silsilesi. Bunların da önemli bir kampanyayla İl Milli Eğitim Müdürümüzün başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve eğitim camiasının tüm birimleri katkı sağladılar. Okuyan şehir Malatya’dan; yine insanlık adına buradan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfıyla birlikte düzenlenen bir program çerçevesinde bir yardım kampanyası gitmişti. İHH tarafından bir yardım gitmişti. Belediyelerimiz tarafından bir yardım kampanyası yapılmıştı. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Malatya’dan yardımların yapılmaya devam edeceğini dile getiren Vali Toprak, şunları kaydetti:

“Ve diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan tüm insanlığını, sevgisini, kardeşliğini kendi içerisinde yaşamakla birlikte, diğer taraftan da tarihten aldığımız, ecdadımızdan aldığımız, inancımızdan aldığımız, birliğimizden, dirliğimizden aldığımız güçle çevremizde veya dünyanın herhangi bir noktasında mezalime, sıkıntıya, çatışma ortamına girerek sıkıntıya düşmüş olan ülkelerin vatandaşlarına da bundan böyle bu yardımları göndermeye devam edecek. Çünkü bu olaylara baktığımızda insanlık yerlerde sürükleniyor. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyim diye övünen ülkelerin, bu insanlık dramı karşısında bırakınız yardım yapmayı, bilakis oradaki çatışmaları, sıkıntıları desteklediklerini de ibretle izliyoruz. Biz geçmişimizle, tüm halkımızla tüm bileşenlerimizle gurur duyuyoruz. Bu insanlık dramının ortadan kaldırılması ve insanların kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde, kendi okullarında, kendi ortamlarında tutunabilmeleri adına bundan sonra da biz Malatya olarak, Malatya’dan bu katkıları sağlamaya, yardımları sürdürmeye devam edeceğiz.”







MUTLU SARIGÜL