Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Mevlid Kandili’ni kutladı.



Başkan Yılan mesajında, “Bu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gönderildiği o mübarek gecenin yıl dönümü. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamberimiz, acımasız çöl asabiyetinin hüküm sürdüğü, kız evlatlarının diri diri gömüldüğü, insanların elleri ile yaptıkları putlara taptığı bir dönemin bir gecesinde dünyaya gelerek hayatın akışını değiştirmiştir. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Peygamberimizin getirdiği din ve bizlere verdiği mesajlarla karanlıklar aydınlığa, nefretler sevgiye dönüşmüştür. Mevlid Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bugün tüm kırgınlıklar, yerini sevgi ve hoşgörüye bırakmalıdır. Bu vesile ile ben en sevgili Peygamberimizin doğduğu bu gecenin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor ve tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” ifadelerine yer verdi.



İHA