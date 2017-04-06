TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Özhan, referandum sürecine değindi, İdlip’teki saldırıyı kınadı.

“HAYIRLI BİR SONUCUN ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, “Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için sandık başına gidecektir. Ülkemiz için hayırlı bir sonucun çıkmasını temenni ediyorum. BUSABAH gazetesi olarak kamu görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içindeyiz. Referandum sürecinde vatandaşlarımızı en iyi şekilde bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Bu vesile ile gazetemizi ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Sayın Taha Özhan’a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

SON DÜZLÜĞE GİRDİK

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, BUSABAH’ın ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Dediğiniz gibi referandum sürecinin son düzlüğüne gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu son 10 gün de, son 1 ay gibi verimli bir şekilde geçer. Ufak-tefek şeyler olsa da kazasız ve belasız bir şekilde sürdürüyoruz. Son seçimlerde hatırlayacaksınız bir terör belası çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu seçim öncesinde nispeten daha istikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Bizim beklentimiz 16 Nisan’da bu önemli dönemecin güçlü bir şekilde atlatılması yönündedir. Öyle olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

MALATYA, İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDA

Malatya’nın, kurulduğu ilk günden beri AK Parti’nin yanında hiç şüpheye düşmeden yer aldığını söyleyen Milletvekili Taha Özhan, “Lafın gelişi söylemiyorum. Eğer 2002 seçimlerine bakılırsa, yüzde 50’nin üzerinde AK Parti’ye oy çıkan şehir sayısının 3 ya da 4 olduğu görülür. Bu şehirlerden biri de Malatya’dır. Hiçbir seçimde yüzde 50’ler ya da 60’ların altına düşmemiştir. Rekorlar kırmıştır. İnşallah bu istikrarlı destek 16 Nisan’da da kendisini gösterecektir. Bu süreci rahatsız etmeye çalışan aktörler ve unsurlar da var. Muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin akla ziyan, saçma sapan, ahlaksızca açıklamaları oluyor. Bunların ciddiye alınacak bir durumları yok. Siyaset üretemedikçe ağızlarını bozuyorlar. Aslında bunlar küfür etme halidir. Demek ki kameralar falan olmazsa küfür de edecekler” ifadelerinde bulundu.

“BUNU BAŞARISIZ GÖRENLER DE VAR!”

Gündeme dair açıklamalarda da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, şu ifadelere yer verdi:

“Gabar’da 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Yine aynı şekilde Bingöl’de bir korucumuz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ama aynı şekilde çok üzücü bir habere uyandık. Suriye’de katil Esed rejiminin destekçileri tekrar 2013 Ağustos’taki gibi kimyasal silah kullandılar. Çoluk-çocuk demeden insanları katlettiler. Her ölüm zor ama kimyasal silah çok başka bir şey. En acı ölüm, en vahşice yapılan katliamlardan birisi. Eğer Suriye’de başarı ve başarısızlık bunun üzerinden değerlendiriliyorsa doğrudur. Çocukları katletmek bir başarı olarak görülüyorsa bu bir başarıdır. Başarılarını alıp her yerde taşıyabilirler. Çocuklara ve ailelerine sahip çıkmak, kucak açmak, onlar için üzülmek ve vicdanı sızlamak eğer bir başarısızlıksa varsın onu da bize yazsınlar. Bu çok zalimce bir durumdur. Doğu Guta’da Ağustos 2013’te kimyasal silah kullandığı haberi gelince önce meseleyi tam anlayamamıştık. Küçük bir olay zannettik. Sonra fark ettik ki binlerce insan katledilmiş. Gelen rakamlar 2 bin 300’e ulaştı ve daha fazla olduğunu gördük. İnsanın söyleyecek sözü kalmıyor. Bu büyük bir insanlık imtihanına dönüştü. Biz kendi adımıza bu imtihandan çıkar mıyız çıkamaz mıyız bilmiyorum ama gücümüzün yettiğince mazlumlara el uzatmaya çalışıyoruz. Çocukları katlederek, yarım milyondan fazla insanı öldürerek oradaki hiçbir aktörün bir jeopolitik zafer kazanma şansı da yok. Buna rağmen bu katliamlar doğrudan ve dolaylı bir şekilde destekleniyor. 2013’teki katliam Obama’nın resmen 180 derece ters pozisyon almasıyla meşrulaşmıştı. Zaten bu kimyasal katliama bir tepki olmadığı görüldüğü andan itibaren Rusya’nın da desteği ile adeta Çeçenistan’da 90’larda yaşanan manzara Suriye ölçeğinde harekete geçmeye başladı. 2013 Doğu Guta kimyasal katliamı Suriye’deki katliamlar açısından bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla neredeyse Suriye’deki mazlumlar ile bizim dışımızda bu meselede doğru pozisyon alan bir aktör olmadı. İşin daha hazini bunun yanlış olduğunu düşünenler de var. Bunun başarısız olduğunu düşünenler var. Biz bu katliamların yanında durmadık ve inşallah da bundan sonra böyle bir eğilimimiz olmayacak.”

“OLDU-BİTTİYLE ALINMIŞ KARARLAR, KİMSEYE FAYDA GETİRMEZ”

Kerkük’te bir referandum sürencin olduğundan bahseden Özhan, “ Bu yeni süreç değil, 2005’ten beri Kerkük’ün gündeminde olan bir mesele. Irak’taki anayasanın 140’ıncı maddesi gereğince böyle bir referandum zaten öngörülüyordu. Ama sorun şu; o 140’ıncı maddenin süreçleri var ve o süreçler hiçbir şekilde tamamlanmadı. Tam tersine tahrip edildi. 140’ıncı madde önce bir normalleşme olmasını talep ediyor. Ardından nüfus sayımının gözlemci aktörler tarafından yapılmasını ve sonrasında da referanduma gidilmesini talep ediyor. Bunda çok büyük bir sorun yok. Kerkük’te ne bir normalleşme yaşandı ne de nüfus sayımı yapılacak bir denge kaldı. Çünkü herkes nüfus hareketi yaptı. Şii Araplar, Kürtler, Sünni Araplar, Şii Türkmenler aslında eksen Şii-Sünni üzerine kuruldu ve herkes bu suiistimali yaptı orada. Dolayısıyla sağlıklı bir tablo yok. Ayrıca Musul bu durumdayken, Kerkük’te referandum kararı almanın başta Erbil olmak üzere kimseye bir faydası yok. Ama geçmişte de yaşandı, ilk kez yaşanmıyor. Zaten yeterince kauçuk olan bir durumu yönetilemez başka bir adımla taçlandırmazlar diye düşünüyorum. Referandum yapılabilir ama sağlıklı bir şekilde yapılmasında fayda var. Oldu-bittiyle alınmış kararların, orada kimseye fayda getirmeyeceği aşikar” sözlerini kaydetti.

BİZİM İTİMADIMIZ TAM

Milletvekili Özhan son olarak, “Ümidimiz 16 Nisan’ın hayırlı bir şekilde atlatılmasıdır. Medyamız da bu süreçte bilgi aktarımı yaşananları toplumla paylaşması anlamında çok önemli bir vazife ediniyor. Bu vazife her zaman var ama seçim ve tercih dönemlerinde hayati önemi haiz oluyor. İnşallah sizler de bunu yerine getiriyorsunuzdur. Bizim o konuda itimadımız tam. Yaygın basındaki tartışmalar, sunuşlar ayrı bir düzeyde gidiyor. Ama yereldeki basının üzerine çok fazla ciddi anlamda vazife düşüyor. Bunu en sağlıklı bir şekilde yapıp, milletimizin aynı şekilde sıhhatli bir karar vermesine yardımcı olursanız bizler de seviniriz” ifadelerini kaydetti.











TÜRKAN YILDIZ