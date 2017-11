Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya'da düzenlenen, dönem başkanlığını Türkiye'nin yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'nın (ICPEN) sonbahar konferasına katıldı. Konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"KAÇAKÇILAR HER GÜN YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRİYOR"

Kaçakçıların her gün farklı bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bizler de gümrük idareleri olarak sınır kapılarında hem yeni teknoloji imkanlarından yararlanarak kaçakçılığı önlemeye çalışıyoruz. Bir yandan da özellikle personelin eğitimi ile yeni kaçakçılık yöntemlerine karşı da daha tedbirli hale getiriyoruz. Yine dedektör köpeklerle sadece mühimmat dedektör köpekleri değil, çay tütün dedektör köpeklerinden tutun da narkotik uyuşturucuya kadar yetiştirdiğimiz köpeklerimizden de istifade ederek son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu son teknoloji esasında dünya gümrüklerinden ve ileri ülkelerde uygulanan çalışmaların aynısı ve daha fazlası. Türkiye'de yapılanmış vaziyette. Arkadaşlarımız yeni teknolojileri de takip ediyorlar. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanmasına yönelik çalışmaları var. Bizim bu çalışmalar karşısında kaçakçılara, kötü niyetli insanlar da ülkeye haksız kazanç elde etme adına haksız rekabet ortaya koyma adına yeni yöntemlerle girmeye çalışıyorlar. Bizler de bunu yakalıyoruz" diye konuştu.



"İKİNCİ EL OTOMOBİL YÖNETMELİĞİ BAŞBAKANLIKTA"

İkinci el otomobil ile ilgili düzenlemenin Başbakanlıkta olduğunu ve yönetmelik tamamlandıktan sonra da ikinci el ev yönetmeliğini de Başbakanlığa göndereceklerini ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok yakın zamanda hayata geçer. Ufak bir iki tereddüt vardı, onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. Bunun içinde ikinci eldeki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine kadar ikinci eldeki garanti sürelerine kadar bu işi yapacak kişilerin mesleki niteliklerin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var. İkinci el konut satışı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kamuoyu görüşünde ilgili sektörlerle emlakçı odalarıyla müteahhit gruplarıyla çalışmaları paylaşıyoruz. Onlardan gelin görüşleri de dikkate alarak ikinci el otomotiv yönetmenliği yayınlandığında başbakanla ikinci el konut yönetmenliğini de göndereceğiz."

ŞER ODAKLARI…

Türkiye’nin bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınanmakta olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, "Ekonomik göstergeleri sağlam, insan gücü bakımından dinamik ve umut vaat eden Türkiye, bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınanmakta, ülkemiz özellikle Türkiye dışından yönetilen bazı politik şer odaklarının etkisi altına alınmaya çalışılmaktadır. 2016 yılının 15 Temmuz günü bunun çok acı bir örneğiyle karşılaştık. O gün, FETÖ adlı bir terör örgütünün Türkiye cumhuriyeti Devleti içerisine yerleştirdiği kişiler, bir hükümet darbesiyle Türkiye’deki demokrasiyi ortadan kaldırmaya, hür seçimlerle seçilmiş hükümeti devirmeye, özgürlükleri engellemeye ve Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya kalkıştılar. Ancak, Türk milleti bu alçak darbe girişimini, el ele vererek mağlup etti. Türkiye olarak, FETÖ gibi insanlık düşmanı yapıların karşısında dimdik durmaktayız" ifadelerini kullandı.

