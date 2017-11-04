Şuranın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim bugünlere kadar getiren turizm politikamızın artık tıkandığı, yeni bir vizyona, yeni yaklaşımlara ihtiyacımızın bulunduğu ortadadır. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde turizm sektörü içinde belirlediğimiz bir çıta var. Burada ortaya konacak görüşlerin yapılacak tartışmaların geliştirilecek önerilerin büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin çok önemli bir unsuru olarak gördüğümüz turizm sektöründeki hedeflere ulaşmamıza katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Turizmde Türkiye’nin çok zengin bir arşive sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu zengin arşive sahip olmamıza rağmen acaba turizmdeki bir çekim alanı dört dörtlük oluşturamayışımızın eksikleri nelerdir bulup çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.



TURİZM SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR ATILIM GÖSTERDİ

"İnsanların tanıma, dinlenme veya benzeri amaçlarla bir başka yere seyahat etmesi anlamında turizmin insanlığın tarihi kadar eski bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür" diyen Erdoğan, "Bununla birlikte turizmin günümüzdeki anlamıyla bir sektör haline dönüşmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. 2'nci Dünya Savaşı sonrasında turizm sektörü çok büyük bir atılım göstermiştir. Bugün artık doğrudan ve dolaylı etkileriyle dünya ekonomisine yaklaşık 7,5 trilyon dolar katkı sağlayan, 300 milyona yakın istihdamı ifade eden bir büyüklüğe ulaşan bir sektörü konuşuyoruz. Bir başka ifadeyle turizm sektörü tüm dünya Gayri Safi Milli Hasılası’nın ve toplam istihdamın yüzde 10’una denk gelen bir büyüklüğe sahip. Önümüzdeki 10 yıl boyunca da turizm sektörünün dünya ortalamasının üzerindeki büyüme eğiliminin süreceği öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.



"TURİZMDE ARTIK YÜKSELİŞ DÖNEMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomi ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör olan turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla sektörün yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Türkiye’nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de kaybettiğimiz pazarların kat be kat büyükleri hemen bir el uzatımı mesafede bizi beklemektedir. Değişen dünya ile birlikte değişen bir turizm algısı var. İnsanlar artık sadece eğlenmek hoş vakit geçirmek için bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiyorlar. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak kadar o yemeğin nasıl yapıldığını da görmek, tecrübe etmek istiyorlar. İnsanlar iyi bir müzik dinlemek kadar o müziğin nasıl icra edildiğini de görmek, sanatçılarla tanışmak vakit geçirmek kendi sanat anlayışlarına yeni renkler katmak istiyorlar. Bu yüzden turizmi belirli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir. Doğa turizmi kadar gastronomi turizmi de adı giderek daha sık anılan ve rağbet gören bir turizm çeşididir. İnanç turizmi, termal turizm, sağlık turizmi gibi yeni alanların süratle geliştiğini görüyoruz. İnsanlar artık sadece dinlenmekle, gezmekle yetinmiyor gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak tanımak tecrübe etmek istiyorlar. İnsanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralarda biriktirmeye önem veriyorlar. Bu büyük bir değişimdir. Şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek bu yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülkede biziz. Dünya da başka hangi ülkede ülkemizdeki gibi zengin bir mutfak kültürü tecrübesi elde edilebilir. Başka hangi ülkede bizdeki kadar zengin müzik çeşidiyle folklor kültürüyle karşılaşılabilir. Bizimle aşık atabilecek denizi bir başka, yaylaları, dağları ovaları bir başka hele hele insanı daha bir başka güzelliğe sahip kaç ülke bulunabilir."



"TÜRKİYE’NİN BİR AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASIYLA ÖVÜNMEK HAKKIMIZDIR"

"Türkiye’nin bir açık hava müzesi olmasıyla övünmek elbette hakkımızdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ama asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlendirmektir. Son yıllarda Anadolu’daki şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı ümit verici adımlar var. Örneğin, Gaziantep gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağına katılmıştır. Şanlıurfa’nın müzik alanında yaptığı başvurusu kabul edilmiştir. Pek çok şehrimiz kendileriyle özdeşleşmiş ürünlerine sahip çıkarak coğrafi işaretlerini almaya başlamışlardır. Sahip olduğumuz Malatya kayısısından, Adana kebabına, Isparta halısına kadar gerçekten çok zengin güzelliklere önce sahip çıkıp tescillemeli ardından da tüm insanlığın hizmetine sunmalıyız" sözlerini kaydetti.

İHA