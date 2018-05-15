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İnsanların yüzünü güldürmek, sorunları çözmek için adayım

24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine sayılı günler kala, aday adayları kendi tanıtımlarını yapmak adına çalışmalarına devam ediyor. CHP Malatya milletvekili aday adayı Psikolog Emin Dönmez, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Dönmez, “İnsanların yüzünü güldürmek, sorunları çözmek için adayım” dedi.

İnsanların yüzünü güldürmek, sorunları çözmek için adayım

24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine sayılı günler kala, aday adayları kendi tanıtımlarını yapmak adına çalışmalarına devam ediyor. CHP Malatya milletvekili aday adayı Psikolog Emin Dönmez, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Dönmez, “İnsanların yüzünü güldürmek, sorunları çözmek için adayım” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 11:13
İnsanların yüzünü güldürmek, sorunları çözmek için adayım

Ziyarette bir konuşma yapan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

“24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aday adayları gazetemizi ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde daha başarılı olacağına inanan kişilerden biriyim. Ülkemiz adına bu seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyoruz ancak, yerelde de çok iyi geçmesini temenni ediyorum. Yerelde seçilenlerin Malatya'nın sorunlarını çözmek adına, teşhis koyup, tedavi etmek adına, önemli olduğunu düşünüyorum. Aday adaylarını yeterliliğini görmekte bizleri sevindiriyor. Bu seçimin Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum başarılar diliyorum.''

“BUNA İHTİYACIMIZ VAR”

CHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Emin Dönmez ise, Malatya'nın sorunlarını çözmek adına milletvekili aday adayı olduğunu işaret ederek, “Uzun zamandır Malatya'da Psikolog olarak görev yapıyorum. Gazetenizi isteyerek, severek takip ediyorum. İlkeli yayınınızın da haberlerdeki gerçekçi haber anlayışını sürdürmeniz bizleri mutlu ediyor. Buna çok ihtiyacımız var. Aday adaylarının bütün partiler için geçerli, tanıtımı noktasında sizlere büyük görevler düşüyor. Çünkü bu bir ülke meselesi. Vatandaşlık görevimiz. Sadece milletvekillerinin sorumluluğu yok, hepimizin sorumluluğu var, benin psikolog, aday adayı olarak, sizin gazeteci olarak, memurun, esnafın çiftçinin, herkesin bir sorumluluğu var. Herkesin bu ülkede sorumluluğu, cumhuriyete borcu var. Geleceğimiz için, çocuklarımız için,  gazetenizin bu sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
SeçimMalatyaChpEmin Dönmez
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