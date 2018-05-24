“İNSANLARIN ACILARINA SÜRE SINIRI KOYMAYIN”

Bakanlığın belirlediği şartlara göre, sadece 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında madenlerde yaşamını yitirenlerin yakınlarının kamuya alınacağını belirten Ağbaba, “Bakanlığın belirttiği tarih şartı göz önüne alındığında, bu tarihler arasında yaşamlarını yitirmeyen maden işçilerinin yakınlarına kamuda istihdam hakkı verilmeyeceği sonucu açığa çıkmaktadır. Bu kararın anlamı ise ölen maden işçilerinin arasında ayrım yapmaktır, insanların acılarına süre sınırı koymaktır” ifadelerini kullandı.

“İŞ CİNAYETLERİNE SÜRE SINIRI KONULAMAZ”

Madencilerin çok zor koşullarda hayat mücadelesi verdiğini hatırlatan Ağbaba, “Her gün yerin altında, kendi yaşamlarını hiçe sayarak çalışan maden işçileri arasında ayrımcılığa neden olacak bu düzenlemenin ne olursa olsun herhangi bir haklı nedeni olamaz. Çalışma koşulları aynı olan, güvencesizliğe ve açlığa maruz bırakılan maden işçilerinin alın teri ve emeği kutsaldır ve herhangi bir ayrıma tutulamayacak kadar değerlidir. Ülkemizde her gün iş cinayetlerine bir yenisi daha eklenirken, madenci ölümleri yaşanan iş cinayetleri arasında ne yazık ki ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bakımdan madenci ölümlerine asla ve asla süre sınırı konulamaz” diye konuştu.

“2003 ÖNCESİ, BU ÜLKENİN İNSANI DEĞİL Mİ?”

Bakanlığın bu kararı ile 2003 yılı öncesi yaşanan facialarda hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerinin mağdur edildiğini vurgulayan Ağbaba, “AKP, sanki bu facialar ülkemiz tarihinde hiç yaşanmamış gibi bir vurdumduymazlık içerisindedir. Oysa ki yakın tarihimizde, 1983 yılında Zonguldak’taki grizu faciasında 103 işçi, 1992 yılında Kozlu’daki grizu faciasında ise 263 madenci yaşamını yitirmişti. 1990’da Amasya’da 68, 1995 yılında Yozgat’ta 38 işçi can vermişti. Tüm bu faciaların dışında daha onlarca maden işçisi çalışırken yaşamlarını yitirmişlerdir. 2003 öncesi facialarda hayatını kaybeden madenciler sanki bu ülkenin insanı değilmiş gibi davranılması hükümet adına utanç vericidir. Bakanlığın aldığı bu karar ile madenci aileleri ikinci bir acıyla baş başa bırakılmış ve ne yazık ki yüzlerce aile bu karar ile bir kez daha mağdur edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARIN ACILARINA SÜRE SINIRI KOYMAYIN”

CHP İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını aldığı kararı düzeltmeye çağırırken, “Belirtilen tarih kapsamı ortadan kaldırılarak bugüne kadar hayatını kaybeden tüm maden işçilerinin yakınları bu haktan yaralanmalıdır. Aileler mağdur edilmemeli, insanların acılarına süre sınırı konulmamalıdır ve hiçbir maden emekçisi arasında asla ve asla ayrım yapılmamalıdır” dedi.

(Bülten)