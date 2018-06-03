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"İnsanlarımızın faydalanacağı bir mekan oluşturacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Yeşil Kuşak Projesi'ne temas eden Gürkan, “Şehir merkezinde, insanlarımızın faydalanacağı, şairlerin şiirlerini yazacağı, edebiyatçıların edebi yazılarını yazacağı, sanatçıların sanatını icra edeceği bir mekan oluşturacağız” dedi.

"İnsanlarımızın faydalanacağı bir mekan oluşturacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Yeşil Kuşak Projesi'ne temas eden Gürkan, “Şehir merkezinde, insanlarımızın faydalanacağı, şairlerin şiirlerini yazacağı, edebiyatçıların edebi yazılarını yazacağı, sanatçıların sanatını icra edeceği bir mekan oluşturacağız” dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 10:25
"İnsanlarımızın faydalanacağı bir mekan oluşturacağız"

Yeşil Kuşak Projesi ile sözlerine başlayan Başkan Gürkan, “Şehir merkezinde toplam 200 dönümlük bir alanın Yeşil Kuşak Projesi olarak yapılmasını planlamıştık. Bu çerçeve içinde ilk planda Atatürk Kız Lisesi’nin yapılmasında Milli Eğitim ile yaptığımız protokol çerçevesinde gösterdiğimiz yere yapılması noktasında ilgili bakanlık olur verdi. Sayın Bakanımız da okul yapılması noktasında TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdülkadir Gül Beye bu durumu ilettiğinde, kendileri de o süreç içerisinde Kervansaray Buluşması çerçevesinde yaptığımız uluslararası bir kültür etkinlik için Malatya’ya gelmişlerdi. Orada Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in de katıldığı bir protokolle anlaştık. Atatürk Kız Lisesi 7 ay gibi bir sürede tamamlandı. Bu Türkiye’de rekor bir sürede yapılmış olan bir okulumuzdur. Okulumuz 7 ayda hem de spor salonu ile birlikte Atatürk Kız Lisesi’ni yeni yerine yaptık. Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçeleri kavramıyla da hemen bitişiğimizde bulunan stadyumunda bu kapsam içinde değerlendirileceğinden dolayı işimiz bir nebze kolaylaşmış oldu. Sadece ortada bir sanat okulumuz var. Onu da en kısa zamanda yaparak bu 200 dönümlük alanın şehir merkezinde, insanlarımızın faydalanacağı, şairlerin şiirlerini yazacağı, edebiyatçıların edebi yazılarını yazacağı, sanatçıların sanatını icra edeceği bir mekan oluşturacağız” sözlerini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Yeşil Kuşak Projesi’nin Malatya için önemine dikkat çekerek, “TESKOMB camiasına Malatya adına bir teşekkürü borç biliyoruz. Özellikle Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Atatürk Kız Lisemizin taşınması noktasında Battalgazi Belediyemizi cesaretlendiren, bir anlamda finansının önemli bir kısmını karşılayan ve biraz önce de ifade ettiği gibi Malatyalılara olan yardımları ve destekleri içinde başkanımıza ve yönetim kuruluna da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMahir ÜnalSelahattin GürkanBülent TüfenkciAk Parti
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