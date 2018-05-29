“İnşallah çıtayı yukarı çıkarır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve milletvekili adayları ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını (MTSO) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, milletvekili adaylarına, başarılar dileyerek, “Ülkemiz için, memleketimiz için her şeyin hayırlısı olsun, arzumuz bu yönde” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında kısa süre önce yaşanan değişimin ardından genç bir arkadaşımız ve ekibi göreve geldi. İnşallah kendileri çıtayı daha da yukarılara çıkarır ve Malatya’nın ticaret ile sanayisine katkı sağlarlar” dedi.

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