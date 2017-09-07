TARIM ARAZİLERİ SULANACAK

Göletin bitmesi ile birlikte Sütlüce, Alişar, Kemerpöprü, Dilek ve Hatunsuyu bölgesi ile Battalgazi ilçesinin bir bölümü olmak üzere yaklaşık 6 bin 220 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

BÜYÜKŞEHİR VE YEŞİLYURT BELEDİYESİ

Önceki hafta Yeşilyurt Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Yapılan protokol ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi’nin ortaklaşa yürüteceği rekreasyon alan çalışmasını entegre edip ortak bir çalışma yürütülecek.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Malatya’nın sosyal ve kültürel alanda çekim merkezi olacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ve DSİ tarafından yapılacak olan Beylerderesi Göleti’nde, yeşil alanlar ile birlikte su kayağı parkı, teleferik, uçak restaurantlar inşaat edileceğini belirtti.

800 DÖNÜMLÜK ALAN

450 dönümlük baraj alanı dışında 800 dönümlük araziden oluşan toplam bin 250 dönümlük alnın Malatya’ya kazandırılacağını anlatan Başkan Polat, “800 dönümlük alanda rekreasyon alanı olacak şekilde projelendirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin uygulanacağı alanda Malatya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere DSİ ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi olarak el ele vererek ortak bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

2017’NİN SONUNDA

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilkbahar itibariyle gölet çevresi de dahil olmak üzere park içerisinde düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını ve alanı ağaçlandırmaya hazır hale getireceklerini söyledi. Parkın içerisinde bulunan gölete de 2017 sonu itibariyle kademe kademe su vereceklerini aktaran Başkan Polat, öncelikli amaçlarının alanı ağaçlandırmaya hazır hale getirmek olduğunu belirterek, parkta yoğun bir ağaçlandırma yapacaklarını kaydetti. Başkan Polat, “Bu parkta ağaçlandırma çok önem vereceğiz. Çünkü Beylerderesi sadece Yeşilyurt'un değil Malatya'nın da akciğeri durumunda. Burayı bütünüyle korumamız gerekiyor. Özellikle de ağaçlandırarak korumamız gerekiyor. Bunun yanında parkta sosyal tesisler, Adrenalin Park gibi çalışmalarımız da olacak” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK