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İnönü’de YKS toplantısı

İnönü Üniversitesi, merakla beklenen YKS için toplantı yapılacağını duyurdu.

İnönü’de YKS toplantısı

İnönü Üniversitesi, merakla beklenen YKS için toplantı yapılacağını duyurdu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:57
İnönü’de YKS toplantısı

Konuya ilişkin İnönü Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2018 YKS Sınavları üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecektir:

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 30 Haziran Cumartesi, saat: 10.15, 135 dakika, 2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 1 Temmuz Pazar, saat: 10.15, 180 dakika, 3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 1 Temmuz Pazar, saat: 15.45, 120 dakika.

Her üç oturum için görev türlerine göre tek bir toplantı yapılacaktır. Toplantı bilgileri aşağıdadır:

Şehir içi nakil görevlileri ile 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 10.00, bina sınav sorumluları ile 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 14.00, bina sınav sorumlusu yardımcıları ile 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 15.00, bina denetim ve cihaz yöneticileri ile 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 16.00. Toplantı yeri: Eğitim Fakültesi, Mustafa Necati Konferans Salonu”

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiYKS
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