Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın İnönü Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından, Kızılay’ın 4 yıllık görev dönemi için hazırlanan Stratejik Plan’da, Hükümetin hayata geçirdiği “Her şehre bir üniversite” projesi İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ve ekibi tarafından tehdit olarak belirtildi. Skandal stratejik planda Hükümetin birçok başarılı projesi Kızılay ve ekibi tarafından tehdit olarak gösterildi.

İnönü Üniversitesi’nin 2017-2021 yıllarını kapsayan 4 yıllık döneme yönelik olarak, Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan Stratejik Plan’da, sadece üniversite sayısı değil, ‘Öğrenci kalitesinin yıldan yıla düşmesi’ de üniversite için tehdit unsurları olarak sayıldı.

STRATEJİK PLAN DEĞİL, SİYASİ FİYASKO!

Üniversitenin 2017-2021 yılları arasındaki yol haritası niteliğindeki Stratejik Plan’da İnönü Üniversitesi’nin güçlü ve zayıf yönlerini, sahip olduğu fırsatları ve karşı karşıya bulunduğu tehditleri gösteren GZFT tablosu da yer aldı. Bu tablonun ‘Tehditler’ bölümünde, Türkiye genelinde üniversite sayısının artması İnönü Üniversitesi için tehlike olarak gösterildi.

“TEHDİTLER” TABLOSUNUN MADDELERİ, MUHALEFET PARTİSİ ELEŞTİRİLERİ GİBİ

“6. Tehdit: Öğrenci kalitesinin yıldan yıla düşmesi.”

İnönü Üniversitesi GZFT tablosunun ‘Tehditler’ bölümünde, ortaöğretimdeki eğitim kalitesinin istenilen düzeyde olmadığı da belirtilerek, İnönü Üniversitesi’ni tehdit eden bir başka madde olarak, “Öğrenci kalitesinin yıldan yıla düşmesi” gösterildi.

“4. Tehdit: Teknolojide dışa bağımlılık devam ediyor”

Stratejik Plan’ın tehditler bölümündeki bir başka tehdit olarak da, Türkiye’nin teknoloji alanında dışa bağımlılığının devam ettirilmesi olduğu belirtildi.

“10. Tehdit: İş bulamama nedeniyle öğrencilerin gelecek kaygısı taşıması”

Üniversitenin GZFT tablosundaki, ‘Tehditler’ bölümünün son maddesinde de “öğrencilerin iş bulamaması nedeniyle gelecek kaygısı taşıması” İnönü Üniversitesi’ni tehdit eden faktörler arasında sayıldı.













TAHİR ÖZÇELİK