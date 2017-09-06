06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

İnönü Üniversitesi’nde yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekiplerinden İnönü Üniversitesi, yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. Yeşiltepe’de çalışan sarı siyahlıların antrenmanını kulüp başkanı Nurettin Uğur da yakından takip etti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:16
İnönü Üniversitesi’nde yeni sezon hazırlıkları

BAL’da İnönü Üniversitesispor’u devralıp Malatyagücü FK ismine dönüştürerek yeni sezona yeni ismiyle girmeye hazırlanan ancak fikstür çekiminde İnönü Üniversitesi olarak devam ettiği anlaşılan sarı siyahlı kulüp, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram izninin sona ermesinin ardından Yeşiltepe 3 nolu sahada toplanan kırmızı beyazlılar, sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Kulüp başkanı Nurettin Uğur’un da yakından takip ettiği çalışmada, sportif direktör Aziz Yiğit, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirterek, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Yiğit, ligin başlamasına 20 günlük bir sürenin olduğunu hatırlatarak, “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, sezona hazır hale geleceğiz” dedi. Yiğit, Bölgesel Amatör Futbol Ligi için iyi bir ekip kurduklarını belirterek, hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu ifade etti.

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