Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kambur, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kutlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

HEKİM KATKISI GERÇEKTİR

Malatya Tabipler Odası Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş’un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Tıp Bayramı kutlama programına katılması nedeniyle Malatya Tabipler Odası adına söz alan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Harun Kurt, “2003 yılından itibaren Bakanlığımızın yürütmüş olduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı kapsamında, sağlık tesislerinin fiziki yapılarında iyileştirmeler yapılmış, son model tıbbi cihaz ve donanımlarla hizmet sunumu gerçekleştirilmiş, sağlık sisteminde yapılan revizyonlarla sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmış ve sağlık hizmetleri sunumunun niteliği ve kalitesi arttırılmıştır. Bu da sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyeti arttırmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu iyileşmelerde hekim katkısının azımsanamayacak ölçüde olduğu açık bir gerçektir” diye konuştu.

ULUSLAR ARASI BAŞARILAR GURUR VERİCİ

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kutlu ise konuşmasında “Bugün ülkemizin sağlık alanında yakaladığı gelişme ve uluslararası başarılar gurur vericidir. Altyapıda ve hizmette önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiç şüphesiz ki; elde edilen başarıda, hekim ve sağlık çalışanlarımızın çok önemli katkısı vardır.

İnsanların kaliteli, mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu, sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar” dedi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTMAKTADIR

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, 14 Mart Tıp Bayramı amacının hem Türkiye'nin sorunlarını, problemlerini, sağlıkta yaşanan sıkıntıları dile getirmek ve başarılı hekimleri ile çalışanlarını ödüllendirmek, hem de genç tıp doktorlarını meslekte kıdemli olan doktorlarla buluşturmak olduğunu söyledi. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hedefinin Türkiye'yi sağlık alanında en ileri seviyeye taşımak olduğunu dile getiren Kızılay, "Bu vazifeyi hakkıyla yerine getiren değerli hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı, tebriklerimi arz ediyorum. Burada çok kıdemli hekimlerimiz ve meslekte 30 yılını doldurmuş hekimlerimiz, genç hekimlerimiz ve hocalarımız var. Bugün ülkemizin sağlık alanında yakaladığı gelişme ve uluslararası başarılar, gurur vericidir. Göğsümüzü kabartmaktadır. Alt yapıda ve hizmette önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Çok önemli başarılara imza atılmıştır. Bu başarıların sağlanmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, bakanlarımıza, üniversitelerimize, tüm hastanelerimize, başhekimlerimize ama en çok da hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz" şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİZ

Türkiye'nin sağlık alanında çok ileri noktalara ulaştığını aktaran Rektör Kızılay, "Türkiye şu anda sağlıkta dünyanın en iyi, en ileri ülkelerinden biridir. Gerçekten dünyanın sağlığa ulaşımda en avantajlı ülkesi diyebiliriz. Sağlık sisteminin bel kemiği beşeri sermayedir. İnsan kaynaklarımızdır. Bununda temelinin başta hekimler oluşturmaktadır. Sonra da hemşireler gelmektedir. Diğer sağlık çalışanlarımızın, hepsinin çok önemli rolü var. Ama burada ana omurga hekimlerdir. Hekimlerin etrafında sağlık şekillenmektedir. Dünyanın en iyi cerrahlarına, dünyanın en iyi dahili tıp doktorlarına sahibiz. Bizim cerrahlarımız bizim doktorlarımız Amerika’dan, batının gelişmiş ülkelerinden hiç birinden eksik değildir. En az onların ayarındandır. Onların önünde orada da mesleki olarak çok iddialı konumda olacak çok sayıda cerrahımız ve hekimimiz ülkemizde de vardır. Kendi hastanemizde üniversitemizde de vardır" diye konuştu.

BEYAZ ÖNLÜKLER GİYİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından mesleğinde 30’uncu yılını doldurmuş hekimlere ve öğretim üyelerine Rektör Prof. Dr. Kızılay ve Malatya Tabipler Odası Genel Sekreteri Doktor Harun Kurt tarafından plaketleri takdim edildi. "Her Hastalık Bir Hikayedir ve Görsellerle Hastalıklar" 2017 Yarışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program kapsamında İnönü Üniversitesi Müzik Topluluğu tarafından ise mini bir konser verildi. Program sonunda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencilerine önlükleri giydirilirken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi’nde okuyan kızı Elif Ravza Kızılay'a önlüğünü giydirerek başarılar diledi.

İHA