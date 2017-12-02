Dekan Karaman, yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi’nin her geçen yıl büyüyen bir üniversite olduğunu belirterek, gündüz öğretiminde öğrenci sayısının 40-50 bin civarında olduğunu söyledi. Karaman, “Üniversitenin merkezinde bütün fakültelerden yürüme mesafesiyle bir mabede ihtiyaç vardı. Cami düşüncesi bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Dekan Karaman, yapılacak camiye ilişkin bilgi vererek, “Cami tamamlandığında iç mekanı ve çevresinde toplamda 4 bin ile 5 bin arasında kişinin ibadet edebileceğini ümit ediyoruz” dedi.

İHA