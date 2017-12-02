02 Aralık 2017 Cumartesi

İnönü Üniversitesi’nde cami temeli atıldı

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi içinde temeli atılan caminin tamamlanması için herkesin gönülden destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "Temin edilecek kaynaklara bağlı olarak camimizin en az iki, en çok üç yıl içinde tamamlanmasını ümit ediyoruz" dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
İnönü Üniversitesi’nde cami temeli atıldı

Dekan Karaman, yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi’nin her geçen yıl büyüyen bir üniversite olduğunu belirterek, gündüz öğretiminde öğrenci sayısının 40-50 bin civarında olduğunu söyledi. Karaman, “Üniversitenin merkezinde bütün fakültelerden yürüme mesafesiyle bir mabede ihtiyaç vardı. Cami düşüncesi bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
Dekan Karaman, yapılacak camiye ilişkin bilgi vererek, “Cami tamamlandığında iç mekanı ve çevresinde toplamda 4 bin ile 5 bin arasında kişinin ibadet edebileceğini ümit ediyoruz” dedi.

İHA

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