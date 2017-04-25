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İnönü Üniversitesi Uluslararası 10. Kısa Film Festivali başlıyor

İnönü Üniversitesi’nde On Numara Kısa Film Festivali’nin açılış töreni için start veriliyor. Festival bugün gerçekleştiriliyor.

25 Nisan 2017 Salı 11:32
İnönü Üniversitesi Uluslararası 10. Kısa Film Festivali başlıyor

 İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın konuşmalarıyla başlayacak olan festivalin açılışı; eleştirmen Fırat Sayıcı, akademisyen Peyami Çelikcan, yönetmen Tülay Gökçimen, Semra Güzel Korver, Mustafa Kara; oyuncu Esra Ronabar, Şafak Karali; yapımcı  Mahmut Avcı ve basın konuklarımızdan Murat Kızılca, Alper Turgut, Banu Bozdemir, Murat Tolga Şen ve Aynur Çelikcan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK
  Festival için tüm vatandaşların ve basının davetli olduğu bildirilirken, sosyal medyadan da davetler paylaşıldı. Yüzlerce kişi, festival için sabırsızlıkla bekliyor. Festival 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere para ödülü verilecek. 

SELAHATTİN BAYRAK
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