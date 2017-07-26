İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü ve büyük üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, tercih yapacak öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada “Birincisi köklü, büyük kadrosu olan, kendini ispatlamış üniversiteleri tercih etmeleridir. İkincisi ise dinamik, başarılı, kendini birçok alanda gösteren üniversiteleri tercih etmeleridir” ifadelerini kullandı.



İnönü Üniversitesi ile ilgili bilgi veren Rektör Kızılay, şunları söyledi:

“İnönü Üniversitesi iddialı bir üniversitedir. Üniversitemizin 15 tane fakültesi 12 meslek yüksekokulu var. Gönül rahatlığı ile hepsini tercih edebilirler. Öğrencilerimize tercih ederken özellikle dikkat etmelerini önerdiğim konu kadrosu, öğretim üyesi oturmuş, kendini kanıtlamış üniversitelere öncelik vermeleridir. İnönü Üniversitesi de bu tür bir üniversite olduğu için bizim üniversitemizi de öncelikle tercih etmelerini ve düşünmeleri öneriyorum. Üniversitemizin 15 fakültesi de kadrosunu tamamlamış şimdiye kadar binlerce mezun vermiş fakültelerdir."

İnönü Üniversitesinin şimdiye kadar yüz binin üzerinde mezun vermiş bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Kızılay şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz şimdiye kadar toplamda yüz binin üzerinde mezun vermiş bir üniversitedir. Dolayısı ile şimdiye kadar Türkiye’nin birçok iline birçok kurumuna ya da özel sektörde işini kurmuş çok sayıda mezun yetiştirmiş bir üniversitedir. Çok sayıda meslek kazanmış öğrencimiz hayata atanmış durumda."

İHA